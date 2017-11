Lungarno allagato: esplode una tubatura

Il Tweet dell'assessore Stefano Giorgetti. Lungarno chiuso ai pedoni e deviate le linee dei bus

Il tratto interessato tra ponte San Niccolò e piazza Poggi. Sul posto i vigili del fuoco. Problemi per i residenti, alcuni lettori ci segnalano la difficoltà nell'accedere alle proprie abitazioni poste sul Lungarno.

Per consentire la riparazione del tubo di Publiacqua dopo la rottura avvenuta oggi pomeriggio lungarno Cellini tra via della Fornace e via Lupo rimarrà chiuso per adesso anche ai pedoni. Previste quindi deviazioni temporeanea delle linee Ataf che normalmente transitano sul lungarno. Si tratta delle linee 23, 23N e DH.

Ecco le deviazioni dei percorsi.

Linea 23 – 23N direzione Nuova Scuola Carabinieri

"… Piazza Ferrucci – a sinistra, attraversa il Ponte San Niccolò – Viale Amendola – Viale Duca degli Abruzzi – Viale Giovine Italia – Via dell’Agnolo – Via Verdi……”

Fermate: Quelle esistenti lungo il percorso in deviazione

Linea 23 – 23N direzione Sorgane/Nave a Rovezzano

"… Via dei Benci - (a sinistra non attraversa il Ponte alle Grazie) Lungarno alle Grazie - Piazza Cavalleggeri – Lungarno della Zecca Vecchia - Piazza Piave - Lungarno Pecori Giraldi – (a destra) Ponte San Niccolò - Piazza Ferrucci …”

Fermate: Quelle esistenti lungo il percorso in deviazione

Linea DH –direzione S.M. Soprarno:

"… Piazza Ferrucci – a sinistra, attraversa il Ponte San Niccolò – Viale Amendola – Viale Duca degli Abruzzi – Viale Giovine Italia – Via della Zecca Vecchia – Piazza Cavalleggeri – Corso Tintori – Via dei Benci – Ponte alle Grazie – L.no Torrigiani..…”

Fermate: Quelle esistenti lungo il percorso in deviazione.

Linea DH –direzione IOT:

"… Piazza dei Mozzi – Ponte alle Grazie – Lungarno alle Grazie - Piazza Cavalleggeri – Lungarno della Zecca Vecchia - Piazza Piave - Lungarno Pecori Giraldi – (a destra) Ponte San Niccolò - Piazza Ferrucci …….”

Fermate: Quelle esistenti lungo il percorso in deviazione.

Publiacqua verso le 19 informa i cittadini del Comune di Firenze che i problemi di approvvigionamento su Lungarno Cellini e vie limitrofe, sono causati da lavori di riparazione su un guasto sulla rete idrica di Lungarno Cellini che ha richiesto la chiusura dell’acqua.



Il lavoro proseguirà ad oltranza fino a termine della riparazione e la situazione dell’approvvigionamento tornerà alla completa normalità non appena terminato tale intervento ipotizzato nella nottata.

Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo guasto potrà creare loro.