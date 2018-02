Lunedí potatura degli alberi in viale Petrarca

Al via la messa a dimora dei nuovi alberi in Via Piero di Cosimo

Lunedí parte la potatura degli alberi di Celtis (bagolaro) nel viale Petrarca. Interesserà soprattutto le piante piú giovani, circa una cinquantina, che sono state messe a dimora nel 1998. L’intervento si limiterà all’eliminazione delle parti ormai secche e al rialzamento della chioma, con leggeri interventi di contenimento dello sviluppo dei rami che vanno ad interessare sia le facciate che i tetti degli edifici. Per le piante della vecchia sistemazione, venti in tutto, si prevedono soprattutto tagli correttivi per rimuovere le parti malate e quelle secche. I lavori termineranno il 28 febbraio.

La prossima settimana inizierà la messa a dimora dei nuovi alberi in Via Piero di Cosimo, nel Quartiere 4. Si tratta di oltre quaranta piante che saranno disposte secondo un duplice filare ai lati della strada, con alternanza di aceri e canfori. Una piccola parte sostituirà quelle esistenti, ormai compromesse nello sviluppo vegetativo e nella stabilità. Gli alberi saranno piantati in aiuole appositamente realizzate in questi giorni, di dimensioni tali da assicurare condizioni vegetative ottimali. L'intervento si inserisce in un più ampio programma di forestazione urbana che ha preso il via nel Quartiere 4 e che prevede l’utilizzo di alberi in strade e parcheggi fortemente esposti alla calura e all’inquinamento.