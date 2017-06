Lunedì la vendita dei biglietti per la finale del 24 giugno

A ruba di sicuro gli accessi alla sfida Bianchi-Rossi del Calcio storico fiorentino

Tra i cognomi, quello più diffuso a Firenze è Rossi (ce ne sono 1.415), seguito da Bianchi con 908, secondo il bollettino statistico del Comune. E non c'è dubbio che saranno molto popolari anche i tagliandi per Bianchi-Rossi, finale del Torneo di San Giovanni del 24 giugno 2017. La vendita partirà lunedì 19 giugno alle 12 in tutti i punti vendita Box Office Toscana.

Favoriti gli stessi due colori anche nel diritto di prelazione. La curva dei Bianchi (curva B, lato sede Quartiere) sarà in vendita in prelazione solo presso il Box Office Centrale (Murate) fino alle 12 di mercoledì 21 giugno, per un massimo di sei biglietti a transazione. Mercoledì 21 giugno alle ore 12 sarà aperta la vendita libera a tutti e on-line per gli eventuali posti rimanenti.