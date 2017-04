Ludicomix Bricks and Kids: sino a domani la grande festa del gioco di Empoli

Foto di Miriam Curatolo

Folla tra gli stand di Palazzo delle Esposizioni, Piazza Gramsci e Fantasy Park

EMPOLI– I venti della passione e della curiosità hanno portato a Empoli un folla di grandi e piccini alla 14^ edizione di Ludicomix Bricks & Kids, in corso per le strade della città, ancora dalle 9,30 fino alle 19,30 di domani.

Gruppi di ragazzi "impazziti" hanno preso d'assalto gli eventi di gioco, i tornei di videogiochi e i live show dislocati fra Palazzo delle Esposizioni (in Piazza Guido Guerra), Piazza Gramsci e il Fantasy Park (al Parco Mariambini). L’area del Parco, in mezzo ai due grandi poli d'attrazione della manifestazione, e non necessita di biglietto. Tra vialetti e panchine ombreggiate tante animazioni in programma. Nei dintorni punti ristoro, oltre ai negozi del centro empolese. Oggi il mercatino dell’usato e del vintage ‘Curiosando’ che lascerà il posto, domani , a ‘Floralia’, mostra mercato dei fiori.

Grande attenzione per la nuova area Bricks di Piazza Gramsci che in 800 mq. di esposizione persenta 60 opere realizzate completamente con i mattoncini LEGO,dagli espositori in gara. Sfide e tornei di giochi e videogiochi al palazzo delle Palazzo delle Esposizioni, anche se la curiosità di visitatori e fotografi dilettanti è calamitata dai cosplayer, con i loro super-abiti.

Per accedere è necessario un biglietto (7 euro per il biglietto intero e di 5 euro per quello ridotto) per accedere ai padiglioni di Piazza Gramsci e nell’area di Palazzo delle Esposizioni. Il biglietto ed il braccialetto danno accesso a tutte le aree della manifestazione.