Ludicomix Bricks and Kids: le anticipazioni dell'edizione 2018

La manifestazione ludica ‘Made in Empoli’ il 21 e 22 aprile

EMPOLI- L’associazione Ludicomix conferma il sodalizio con Toscana Bricks e, forte del sostegno del Comune di Empoli, comunica che la 15ª edizione di Ludicomix Bricks & Kids si svolgerà nei giorni di sabato 21 e domenica 22 aprile 2018.

Si tratta di una notizia che non lascia indifferenti gli appassionati toscani e italiani di fumetti, cosplay, giochi e mattoncini LEGO, che già stanno programmando la propria agenda per il prossimo anno, in un calendario di eventi dedicato al mondo ludico sempre più fitto e concorrenziale. Ma Ludicomix Bricks&Kids è a pieno diritto una delle manifestazioni più seguite del panorama ludico nazionale, una manifestazione che, dal 2004 ad oggi, fa parte dell’evoluzione del mondo del gioco e del suo ambiente del tutto atipico.

Ancora una volta la primavera viene eletta a culla ideale per le migliaia di persone che vorranno trascorrere nella cittadina toscana momenti di intrattenimento e svago, in un festoso week end ludico tutto “Made in Empoli” che, come consueto, si evolve, muta e cresce per farsi apprezzare sempre più e rendere onore alla propria città.

«Siamo già al lavoro per Ludicomix 2018 – dichiara Tommaso Alderighi, presidente dell’associazione Ludicomix – stiamo pianificando la nuova edizione della storica kermesse empolese dedicata all'intrattenimento ludico, al fumetto ai mattoncini e a tutti i cross media della cultura pop. Come al solito saranno previsti eventi nelle piazze che siano aperti a tutti, ma concentreremo le attività dedicate agli appassionati nell'area del PalaExpo e del parco Mariambini, rivelatisi nel tempo contenitori ideali dei nostri hobby e passioni da condividere».

LUDICOMIX’S HISTORY

La storia di Ludicomix rispecchia perfettamente l’evoluzione del mondo del gioco e del fumetto di questi anni; iniziata per passione e passaparola tra appassionati con i giochi di carte collezionabili, i tornei di Risiko!, Playstation e poco più per arrivare alle 50.000 presenze nel centro di Empoli delle ultime edizioni, con illustratori di fama internazionale, dimostrazioni di associazioni di fantasy e rievocazione storica, mega esposizioni di diorami LEGO, giochi e videogiochi da giocare in simultanea.

Una crescita e una affermazione costante che ha registrato un grosso balzo in avanti a partire dal 2015, con la partecipazione diretta del Comune di Empoli e la fusione di Ludicomix con Mattoncini a Palazzo (l’altro grande evento ludico empolese) che ha dato luogo al format attuale di Ludicomix Bricks & Kids.

SAVE THE DATE

Il 2018 rappresenta una tappa importante: la 15^edizione, che andrà in scena il 21 e 22 aprile.