Ludicomix Bricks and Kids: la 14a edizione a Empoli

Manifesto dedicato agli animali fantastici della Rowling, sabato 22 e domenica 23 aprile

EMPOLI– Una specie di drago che avvolge la statua di piazza della Vittoria è l’immagine principale del manifesto dell’edizione 2017 di Ludicomix Bricks & Kids. Un omaggio, insieme ad altre presenze ai piedi del monumento, al libro della scrittrice inglese J. K. Rowling, ‘madre’ di Harry Potter, dal titolo ‘Animali fantastici e dove trovarli’. Sicuramente nei prossimi sabato 22 e domenica 23 aprile si potranno trovare a Empoli, nel corso della due giorni in cui la città diverrà ‘capitale’ del gioco e di tutto il mondo immaginario e fantastico dei fumetti, dei cosplay e dei mattoncini LEGO. Siamo alla 14a edizione della manifestazione ludica divenuta appuntamento immancabile nell’agenda degli appassionati, e non solo. Organizzatore della manifestazione l'Associazione Culturale Ludicomix insieme a ItLUG – Italian LEGO User Group. Ludicomix Bricks & Kids infatti nasce nel 2015 dalla fusione di Ludicomix e Mattoncini a Palazzo, le due manifestazioni ludiche più importanti di Empoli. L’evento gode del patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Empoli.

AREE

Saranno come sempre due giorni intensi di esposizioni, mostre, contest, gare, mercatini di fumetti & gadget, attività di gioco e infinita creatività. Il tutto completamente dedicato a piccoli e grandi appassionati, questo è Ludicomix Brick & Kids che si svolgerà con il supporto dell’amministrazione comunale, nelle aree del centro cittadino di Empoli, come ormai consuetudine; il format attuale della manifestazione, alla sua terza edizione, nasce infatti dalla fusione dei due eventi ludici più importanti di Empoli, Ludicomix e Mattoncini a Palazzo. I padiglioni espositivi saranno collocati in Piazza Gramsci e al Palazzo delle Esposizioni; a questi farà da raccordo il nuovo “Fantasy Park” allestito nella grande area verde del Parco Mariambini.

ANIMALI FANTASTICI

Ancora tutta da svelare l’edizione 2017 di Ludicomix Bricks & Kids, ma, come detto, già il manifesto con il suo tema degli “animali fantastici” lascia presagire belle sorprese. L’autrice è Giulia Quagli, una de “Le Vanvere”, il collettivo empolese di illustratrici che ha indetto, per Ludicomix, il concorso di illustrazione “Zoo” e che curerà cinque diverse mostre di illustrazione sul filo conduttore degli animali di fantasia. Lo spazio espositivo di questo fantastico parco zoologico su carta sarà la città stessa, con fulcro Piazza della Vittoria; mostre e installazioni si proporranno direttamente a visitatori e passanti dagli spazi che di norma vengono riservati alle affissioni pubblicitarie in un fantastico“serraglio” di colorate illustrazioni.

ANTICIPAZIONI

Altri animali fantastici sono in arrivo direttamente dagli USA, precisamente dalle Montagne Rocciose, garantiti dalla presenza nell’area “Pro” dell’artista, grafico e illustratore fantasy di fama internazionale Monte Michael Moore, per la prima volta a Empoli, come atteso ospite di Ludicomix Bricks & Kids. Fantastica e immensa si conferma la grande esposizione LEGO realizzata e curata dagli Afol (adult fan of Lego) di ItLug e Toscana Bricks. Negli ottocento metri quadrati messi a disposizione nelle tensostrutture di piazza Gramsci si potranno ammirare in mostra un concentrato di meraviglie interamente realizzate con i mattoncini che ha pochi eguali in Italia. E chissà se anche i cosplayers, da sempre protagonisti a Ludicomix Bricks & Kids come numero e concentrato di fantasia, saranno pronti a raccogliere la sfida e a vestire i costumi di fiere, belve e altri animali di fantasia? Si attendono Animagus da Hogwarts e l’essenza di Harry Potter col suo vasto immaginario aleggerà su Empoli.