Ludicomix Bricks and Kids: comincia lo show

Novità, eventi top, numeri e cose da sapere. Attesi migliaia di appassionati e tante famiglie

EMPOLI - Ludicomix Bricks & Kids inaugura domani, sabato 22 aprile, la sua 14a edizione. Dalle 9,30 fino a domenica sera, la città di Empoli diverrà teatro di passioni: fumetti, giochi, LEGO, cosplay in una cornice di immaginario fantasy portato in scena da tante associazioni, a partire da Ludicomix stessa, ItLug e ToscanaBricks che organizzano la kermesse.

DOVE

I 170 espositori trovano spazio al Palazzo delle Esposizioni (Gioco, Videogioco, Cosplay, Live Show e Area Artisti) nella mega tensostruttura che ha occupato l’intera piazza Gramsci (LEGO, Fumetti, Gadget, Vintage) e infine nel parco Mariambini (Kids Area, Associazioni, Artigianato Fantasy, Gioco ed Eventi dal Vivo), quel Fantasy Park tutto ad accesso libero, che rappresenta la più grossa novità dell’edizione 2017. Le aree coperte superano i 3000 mq alle quali si aggiunge un’enorme spazio all’area aperta parte integrante della manifestazione. Un Ludicomix Bricks & Kids imponente ma più raccolta, da visitare alternando scenari e stupore in un percorso unico e con unico biglietto.

COSA

Ludicomix Bricks & Kids è sostanzialmente un grande contenitore di passioni e linguaggi molto diversi, accomunati dal filo conduttore della creatività e del divertimento. Si spazia dai robot interattivi interamente costruiti con i mattoncini LEGO agli Youtuber più amati nella rete, dai colorati manga giapponesi ai sofisticati e diversamente antichi viaggiatori del tempo steampunk, solo per fare qualche esempio a caso. Il tema di quest’anno dato alla manifestazione è “Animali Fantastici” che, inteso in modo molto trasversale, vuole riassumere proprio questo infinito sottobosco dove niente è lasciato al caso e che convoglia nell’evento empolese fior di professionisti.

MERCATINI

Tutto da visitare e da scoprire, avventurandosi all’interno del parco, il mercatino dei migliori artigiani-ludici, dove estro e manualità si mettono al servizio delle tematiche fantasy più appassionanti dando vita ad oggetti unici. Artefici di Golem, potremmo definirli, veri maestri di creatività. Lungo la via sarà invece sarà ospitato un curioso mercatino vintage.

PROGRAMMA

Impossibile riassumere il programma, non resta che rimandare ai rispettivi siti delle due “anime” forti della manifestazione: www.ludicomix.it e www.toscanabricks.it dove sarà possibile consultare gli eventi, scaricare la mappa, trovare gli espositori e visionare i profili delle associazioni e degli ospiti più importanti.

SABATO EVENTI TOP

Inaugurazione ufficiale della mostra di illustrazione a cielo aperto (ore 10 in piazza Don Minzoni): 70 splendide opere di famosi illustratori italiani e degli artisti emergenti più quotati. Sempre nel “giro d’Empoli” si potrà incontrare l’attore/youtuber Maurizio Merluzzo, alla ricerca degli ‘ingredienti’ giusti per il suo Cotto&Frullato Live Show “made in Empoli” (ore 14,30 area Cosplay). A seguire, sul palco, appuntamento con il mondo e i personaggi dell’animazione storica e attuale attraverso le Voci Affilate dei loro doppiatori. Nel Fantasy Park tra aquiloni, giochi antichi, rapaci addestrati e duelli di magia da non perdere il Flashmob “Stop Bullying” (ore 16,00) e i quiz e la caccia al tesoro dedicata a Harry Potter (a partire dalle 16,30). Alle 16,30 altro appuntamento imperdibile in sala incontri di Palazzo delle Esposizioni per la Fantasy Art con il workshop di Monte Michael Moore (illustratore americano, maestro delle tecniche ad aerografo). Giochi (top event alle 11,00 dedicato a Magic con il torneo Modern Master) videogiochi (dalle 15,30 torneo League of Legend) e, naturalmente, LEGO a perdita d’occhio