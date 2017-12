Lucca Summer Festival 2018

Annunciate le Band che si esibiranno alla ventunesima edizione del festival, nomi molto imortanti a dir poco "leggendari" a pochi mesi dall'esibizione dei Rolling Stones.

Si preannuncia un Luglio molto caldo in Piazza Napoleone e lungo le Mura di Lucca.

Di seguito le date ed i protagonisti di questo splendido evento:

7 Luglio 2018 - Hollywood Vampires di Alice Cooper, Joe Perry e Johnny Depp

Tutto era cominciato con un show intimo, alla presenza di grandi stelle al Roxy Theatre di Los Angeles per famiglia e amici, e a partire da questo gli Hollywood Vampires hanno cercato e colto l’occasione di suonare in più luoghi possibile, girando il globo nel corso delle loro brevi pause estive prima che Joe, Alice e Johnny tornassero ai rispettivi impegni. Il loro tour estivo del 2016, salutato da un successo travolgente, li ha portati in più di 23 città, 7 nazioni, attraversando il mondo da Verona, New York fino a Bucarest, e suonando da headliner in festival come Rock in Rio di fronte a oltre centomila fan.

8 Luglio 2018 - Ringo Star

Ringo Starr annuncia le nuove date del Tour Europeo con la sua All Starr Band. L’ultima volta che hanno suonato in Europa e’ stato nel 2011. Ringo e la sua band hanno appena concluso un tour che e’ cominciato a Las Vegas ed è terminato con la performance al Beacon Theater di New York. La band sta promuovendo il nuovo album di Ringo Starr, Give More Love.

11 Luglio 2018 - Roger Waters

Lo show debutterà in Italia l’11 Luglio proprio al Lucca Summer Festival, nell’area adiacente alle Mura Storiche. Non si tratta di una scelta casuale ma di un indirizzo preciso dell’Artista affascinato dal collegamento tra le Mura cinquecentenarie che avrà al fianco del palcoscenico e "The Wall", la sua opera.

12 Luglio 2018 - Gorillaz

Fin dal loro primo album nel 2001, i Gorillaz hanno dimostrato di essere una delle più originali icone pop in circolazione. Un fenomeno globale che ha raggiunto il successo in un modo totalmente innovativo per la musica pop. Lucca Summer Festival avrà l’onore di essere teatro dell’unica esibizione nel nostro paese di questa band d’avanguardia in quella che già si preannuncia come una delle serate più interessanti della prossima estate musicale Italiana.

17 Luglio 2018 - Nick Cave & The Bad Seeds

Nick Cave & The Bad Seeds tornano sul palco del Lucca Summer Festival a distanza di 5 anni intensi che hanno visto tra le altre cose l’uscita di un docufilm sull’Artista Australiano ma soprattutto dell’ultimo album Skeleton Tree, acclamato unanimemente dalla critica mondiale.Una nuova occasione per il pubblico del Lucca Summer Festival per perdersi tra le atmosfere sognanti delle melodie del gruppo e l’intensità poetica dei testi di Nick Cave.

25 Luglio 2018 - King Crimson

Non sono solo delle leggende, sono dei veri e propri pionieri. Una band che ha inventato un genere musicale, il progressive rock, e che ha ispirato il sound di decine di artisti degli ultimi decenni.

STAY TUNED !!! Per altri nomi e prevendita biglietti su TicketOne.it .