Lucca Comics and Games: entra nel vivo domani la 51^ edizione

I più grandi nomi del fumetto internazionale saranno protagonisti degli showcase della giornata di Giovedì 2 novembre a Lucca Comics & Games. In sala Tobino (palazzo Ducale – piazza Napoleone) segnaliamo alle 13 Igort, l’autore celebrato con la mostra “Oblomov” a Palazzo Ducale; alle 15, in collaborazione con Edizioni Inkiostro, il fumettista inglese Glenn Fabry; alle 16, Peter Kuper, autore di “Rovine” (ed. Tunué) e di illustrazioni e fumetti apparsi su “Time”, “MAD”, “The New York Times”; e alle ore 18, in collaborazione con Mondadori, le illustratrici giapponesi Marjorie Liu e Sana Takeda. Alle 11, a Palazzo Ducale Raina Telgemeier sarà la ‘guida’ d’eccezione alla Mostra “Raina Telgemeier: dallo straordinario punto di vista degli adolescenti” che Lucca Comics & Games le dedica in collaborazione con la casa editrice Il Castoro che pubblica in Italia i suoi lavori. Nata a San Francisco nel 1977, Raina è autrice delle graphic novel autobiografiche “Smile” – per oltre 4 anni consecutivi nella classifica dei best seller del New York Times e vincitore dell’Eisner Award 2011 come Miglior pubblicazione per adolescenti – “Sorelle” – che le ha meritato l’Eisner Award come Miglior Autrice – e “Drama”.

All’Auditorium Fondazione Banca del Monte (Piazza San Martino), alle 10, si terrà l’incontro Lords for the Ring 2018 – The Simarillion con Ivan Cavini, Alberto Dal Lago, Edvige Faini, Angelo Montanini, Dany Orizio e Lucio Parrillo, sei grandi artisti del panorama fantasy italiano che hanno accettato la sfida della Società Italiana Studi Tolkieniani di realizzare, a chiusura di un grande ciclo cinematografico, un nuovo immaginario visivo del mondo creato da J.R.R. Tolkien. E ancora, Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo con oltre 109 milioni di abbonati in oltre 190 paesi, proporrà nel programma dell’ Area Movie di Lucca Comics & Games un appuntamento imperdibile dedicato a uno dei titoli Netflix più amati: Star Trek: Discovery lo show sulle avventure della Flotta Stellare che continua la storia dell'iconico franchise.

A parlare della serie (ore 14.30, Teatro del Giglio – piazza del Giglio) saranno Sonequa Martin-Green (che veste i panni del Primo Ufficiale Michael Burnham), Jason Isaacs (che interpreta il capitan Gabriel Lorca), Shazad Latif (ovvero il Tenente Tyler) e il produttore esecutivo Aaron Harberts). Star Trek: Discovery è in esclusiva su Netflix dal 25 settembre con un episodio a settimana: i primi otto episodi saranno rilasciati con cadenza settimanale fino a lunedì 6 novembre, per poi riprendere a gennaio 2018.

Al Lucca Comics & Games dopo trent’anni tornano gli Oliver Onions con un nuovo DVD, “Guido & Maurizio De Angelis – Oliver Onions Reunion Live – Budapest”, registrato in occasione del concerto tenutosi in Ungheria in omaggio a Bud Spencer. Domani a partire dalle 15 – Main Stage - gli Oliver Onions firmeranno il DVD in sole cento copie nell’evento chiamato “RadioAnimati on stage”.

Molte le mostre allestite in occasione della manifestazione, che da sempre rappresentano uno delle principali proposte culturali di Lucca Comics & Games. Ad ingresso libero e con orario 9-19 sono visitabili per tutta la durata del festival.

A Palazzo Ducale (piazza Napoleone)

Sabato 14 ottobre alle 17.30 aprono le mostre a Palazzo Ducale. Il tradizionale primo atto dellamanifestazione è l’inaugurazione delle esposizioni nel palazzo della Provincia di Lucca (piazza Napoleone) in pieno centro storico. Nella splendida reggia affrescata (in cui visse Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone), ogni anno i grandi autori del fumetto, dell’illustrazione fantasy e per l’infanzia e della game art, vengono celebrati con esposizioni personali dedicate alla loro arte.

Michael Whelan - Realismo Immaginario. All'interno della mostra che Lucca dedica all’autore del poster di quest’edizione, oltre ad una nutrita selezione dei suoi dipinti, sarà ospitato anche il calco delle mani dell'artista che farà parte, insieme a quello degli altri illustri ospiti della manifestazione, della Walk of Fame di Lucca Comics & Games. Classe 1950, Whelan è uno dei più acclamati illustratori fantastici americani, specializzato in copertine per libri di fantascienza e fantasy (Isaac Asimov e Stephen King) e copertine di dischi (i Queen).

Igort: Racconti vagabondi - Igort, nome d’arte di Igor Tuveri, è personalità poliedrica di artista. Autore prolifico di graphic novel pluripremiate, illustratore ed editore, è anche autore di racconti, romanzi e musiche. Lucca Comics & Games cercherà di mostrare tutte le sfaccettature di un autore genialmente poliedrico, dagli esordi fino ad arrivare alle ultime opere pubblicate; un percorso ricco di suggestioni e di atmosfere molto diverse fra loro, ma con un unico filo conduttore: l’esigenza di raccontare.

Sio nel Circolo Polare Artico. Sio (Simone Albrigi) è uno dei più conosciuti autori italiani della nuova generazione, amatissimo dal pubblico e in particolare dai giovanissimi, grazie a un umorismo spontaneo e mai volgare. Gestisce il canale YouTube Scottecsche conta quasi un milione e mezzo di iscritti; ha collaborato con Elio e Le Storie Tese per il video “Luigi il pugilista” oltre ad aver pubblicato libri e raccolte di fumetti (con Shockdom) e scrive tuttora la rivista trimestrale di fumetti da edicola "Scottecs Megazine".

Arianna Papini: l'importanza di dire le cose. Illustratrice di oltre 100 libri pubblicati con le più importanti case editrici per ragazzi, scrittrice e arte-terapeuta, Arianna Papini guarda il mondo e i suoi abitanti (umani e animali) con occhi attenti e appassionati e li trasforma in immagini in grado di farci riflettere e appassionare a nostra volta. In mostra saranno esposte più di 100 opere, tra cui le tavole originali degli ultimi libri pubblicati.

Taiyo Matsumoto: Love is all you need - È uno deI nomi più interessanti del fumetto d’autore giapponese contemporaneo. Lontano dagli usuali stilemi manga, Matsumoto trae ispirazione soprattutto dal fumetto europeo, in netto contrasto con la tendenza all’isolazionismo culturale tipica del Giappone.

Raina Telgemeier: dallo straordinario punto di vista degli adolescenti - La storia del fumetto è piena di bambini, più o meno terribili. Molti meno sono gli adolescenti. Raina Telgemeier racconta con freschezza e naturalezza la sua adolescenza, prima attraverso il problema ai denti (in “Smile”, 2010, edito in Italia da Il Castoro), poi tramite il rapporto difficile con la sorella minore (in “Sorelle”, 2014, sempre edito da Il Castoro). I suoi non sono dunque lavori di finzione, e non sono esplicitamente per ragazzi, per quanto il punto di vista sia sinceramente il loro, senza infingimenti. Anche per un lettore adulto, le storie di Raina colpiscono per sincerità e freschezza.

Naturalmente cartoon: l’eleganza e il dinamismo della narrazione di Federico Bertolucci. È un autore formatosi all'Accademia Disney, con all'attivo numerose e proficue collaborazioni con i rincipali editori italiani e internazionali. Lucca Comics & Games propone ai visitatori un ampio percorso di emozioni e suggestioni, tramite immagini digitali e analogiche, su diversi supporti e materiali, video e oggetti. Bertolucci ha ricevuto il Premio Gran Guinigi nel 2011 e ben tre nomination agli Eisner Awards.

Al Palazzo delle esposizioniNella sede della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino

-Raphael Lacoste: Mondi. Dedicata a uno dei più importanti concept designer e art director dell’industria videoludica, la mostra comprende una selezione di opere digitali, sketch e “making of” sugli universi creati per grandi franchise come “Assassin’s Creed” (di cui è Brand Art Director), di matte painting per film, di copertine per libri di fantasy e fantascienza e di lavori personali; -Dragonero. Un viaggio fantastico tra fumetto e animazione. L’affascinante itinerario dalla nascita del progetto di Luca Enoch e Stefano Vietti, alla sua realizzazione grafica, fino alle successive traduzioni in altri media.-Lucca Project Contest. la Gallery dei finalisti del concorso per progetti di storie a fumetti.

Al Baluardo San Regolo sulle Mura urbaneAsssassin's CreedLe opere inedite dei selezionati al contest “Le porte del tempo” realizzate in digitale sul video gioco Assassin's Creed Origins.

Cosa c’è di meglio che vedere i propri idoli realizzare un’opera dal vivo e poi avere l’occasione di possederla? Tutto questo sarà possibile per gli appassionati che visiteranno il Lucca Comics&Games in programma dall’1 al 5 novembre nella città toscana. Catawiki, sito di aste online e main sponsor dell’Area Performance del Festival, organizzerà una grande asta di beneficenza con alcune delle opere realizzate dagli artisti nel corso dei live painting. L’asta si terrà in occasione del 20° anniversario dell’Area Performance, all’inizio del 2018. Anche quest’anno tra gli ospiti del Festival in programma dall’1 al 5 novembre a Lucca, si annoverano vere superstar del settore. Il pubblico del festival potrà ammirare gli illustratori più acclamati alternarsi in numerosi live painting all’interno dell’Area Performance. Quest’anno saranno due le arene permanenti di pittura dal vivo: quella storica nel Padiglione Carducci e il nuovo spazio nel Padiglione di Piazza Napoleone, punto di riferimento per gli amanti dei fumetti. Artisti italiani e internazionali regaleranno performance memorabili dando vita a creazioni uniche. Il calendario di live painting in programma è fitto di appuntamenti. Tra gli artisti più attesi: Chris Ayers, l’artista di “Men in Black” e “Daily Zoo”; Jason Engle e Jesper Ejsing, gli amati artisti per “Dungeons & Dragons” e “Magic: The Gathering”; John Howe, celebre artista tolkieniano e molti altri. La storia di Catawiki è strettamente legata al mondo dei fumetti sin dalla sua origine: l’idea, infatti, nasce dalla passione per i fumetti dei due fondatori René Schoenmakers e Marco Jensen, che per gestire la loro collezione hanno deciso di realizzare un catalogo online (Cata), invitando poi anche altri collezionisti a contribuirvi (con sistema di collaborazione detto Wiki).

“Siamo entusiasti di essere presenti al Lucca Comics&Games in qualità di main sponsor dell’Area Performance - ha dichiarato Federico Puccioni, Country Manager Catawiki Italia - Abbiamo deciso di organizzare un’asta per celebrare il mondo comics & games, ma che sia allo stesso tempo un’occasione per fare del bene e per raggiungere il nostro obiettivo: fare la felicità degli appassionati e raccogliere fondi destinati alla beneficienza, proporremo alcune delle opere uniche ed eccezionali realizzate nell’Area Performance nel corso di questa edizione. L’asta si aprirà in occasione del 20° anniversario dell’associazione Area Performance”.

L’Area Performance, infatti, nacque nel 1998 grazie all’idea di Rick Berry di proporre una collaborazione artistica live con Phil Hale e Gerald Brom, nell'ambito della mostra di opere originali curata da Cosimo Lorenzo Pancini e Roberto Irace. Con il passare delle edizioni l’Area Performance è diventata una sezione permanente del festival lucchese, offrendo ogni anno 4 giorni di spettacolo continuo con decine di artisti che si alternano per dipingere dal vivo di fronte al pubblico.