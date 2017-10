Lucca Comics&Games 2017... una kermesse da Heroes

Si svolgerà dal primo al cinque novembre fuori e dentro le mura della città toscana il più grande evento italiano dedicato al divertimento.

L’edizione 2017 di Lucca Comics & Games sarà dedicata agli Heroes, gli eroi, non di carta, di pixel o di celluloide, ma in carne e ossa come i veri protagonisti che per cinque giorni (dal primo al cinque novembre) renderanno unico l’evento: gli spettatori, protagonisti fin dal poster di questa edizione, creato da Michael Whelan. L’artista statunitense, ospite a Lucca, omaggiato di una mostra personale, è tra i maggiori artisti fantasy viventi, autore delle copertine di Isaac Asimov, Stephen King e di Michael Jackson. Nel poster coniuga un’antica leggenda lucchese con l’allegra passione di coloro che si mettono in viaggio verso Lucca Comics & Games per essere eroi… anche solo per cinque giorni.

Numerosi gli ospiti internazionali che saranno presenti alla kermesse: da Robert Kirkman, il creatore della saga a fumetti “The Walking Dead”, a Jason Aaron, dal 2015 autore dei fumetti ufficiali di “Star Wars”, passando per gli italiani Zerocalcare, Gipi, Leo Ortolani e Sio.

Come da tradizione consolida Lucca Comics & Games si svilupperò fuori e dentro le mura della città toscana, con una serie di padiglioni a tema (uno su tutti: il Padiglione Carducci, la tensostruttura più grande d’Italia con i suoi 9.000 mq, dove si concentrano i protagonisti del gioco da tavolo, di ruolo, dell’editoria fantasy, sci-fi e horror).

Fastweb è Main Sponsor dell’edizione 2017. “Siamo felici di affiancare Lucca Comics & Games in questa edizione 2017, un evento unico che promette anche quest'anno di regalare forti emozioni e tanto divertimento a tutti i gamers e non solo” ha dichiarato Luca Pacitto, Head of Brand Marketing & Communication di Fastweb. “Siamo quindi molto orgogliosi di essere partner di un’arena in cui i protagonisti partecipano, recitano, disegnano, creano, giocano, e che, come noi, spingono sull'acceleratore dell'innovazione. Fastweb, infatti, offre da sempre connessioni in fibra ottica che si distinguono per velocità, potenza e bassi valori di latenza, ideali per il gaming online e lo streaming di video in alta definizione, per garantire a tutti gli appassionati la miglior esperienza possibile”.

Rinviando alla pagina ufficiale della manifestazione per conoscere la posizione dei vari padiglioni, gli espositori presenti, il programma delle varie iniziative, ricordiamo che non mancherà nemmeno quest’anno Cristina D’Avena, la regina delle sigle tv. Il suo pubblico affezionato la attende per il nuovo spettacolo, sul Main Stage sabato 4 novembre.