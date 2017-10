Lucca Comics 2017​, sicurezza: ecco cosa evitare

Cosa portare e cosa non portare in manifestazione

Ecco le misure di sicurezza condivise con le autorità competenti in relazione

agli oggetti ammessi o non ammessi, all’attività di osservazione e controllo delle autorità preposte e al divieto di sorvolo da parte di droni.

All’interno della cinta muraria e all’interno di tutte le aree di esposizione o di attività legate alla manifestazione:

È vietato introdurre

• borse o zaini di dimensioni superiori a 20 litri, che saranno sottoposti a controllo da parte del personale delle forze di polizia presenti;

• valigie o trolley se non accompagnati da titolo di prenotazione alberghiera o alloggiativa, comunque previo controllo da parte del personale delle forze di polizia presenti;

• armi di qualsiasi genere a prescindere dal possesso di licenza per il porto;

• esplosivi di qualsiasi genere e affini;

• bombolette spray di qualsiasi tipo;

• bottiglie o contenitori di vetro.

È consentito introdurre:

• riproduzioni di armi bianche realizzate ai soli fini ornamentali (prive di punta acuminata e filo tagliente), purché abbinate scenicamente al costume indossato;

• riproduzioni di armi da fuoco realizzate ai soli fini ornamentali (con tappo rosso o analoga verniciatura sulla parte anteriore), purché abbinate scenicamente al costume indossato;

Potranno essere effettuati controlli anche sugli oggetti consentiti.

Non sarà consentito, comunque, l’ingresso di oggetti che a giudizio delle Forze dell’Ordine possano recare pregiudizio all’incolumità delle persone.

Eventuali persone con maschere hanno l’obbligo di togliere e mostrare il viso, sottoponendosi al controllo, a ogni invito delle Forze dell’Ordine.

È vietato il sorvolo e le riprese con i droni.