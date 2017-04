L'orto fresco in un mobile

Una deliziosa e profumata coltura di erbe aromatiche in una colonna della cucina, tra un frigo e un forno

La novità in cucina è l'orto dentro una colonna a vetri, nel mezzo dei mobili componibili che arredano lo spazio dove si cucina e talvolta si mangia.

Ispirata alla natura e creata per la natura, la colonna è un monoblocco con delle ante a vetri, con all'interno dei ripiani e una struttura tecnologica invisibile dove le piccole piantine di aromi nascono e crescono al punto giusto per poi essere utilizzato comodamente, freschissimo, senza spreco e delle dimensioni desiderate.

Grazie ad una cialda, grande come un dischetto struccante, completamente realizzata con prodotti ecologici e contenente già i sali e gli alimenti per far crescere una pianta, dove si inserisce il seme della pianta che si desidera e in pochi giorni si vede già spuntare le prime tenere foglioline. L'impianto di irrigazione dell'acqua, è un potente ed ingegnoso sistema che permette in autonomia di bagnare le piante secondo necessità. Anche l'illuminazione è studiata per dare alle piante il giusto apporto di luce e cambia in base alle esigenze di crescita.

Insomma un orto dove non ci sono più stagioni, ecologico e sempre a portata di mano!

Purtroppo non dato sapere il costo. Al momento è in fase di elaborazione.