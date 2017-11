L'oro verde in festa: torna Prim.Olio

Il 18 e il 19 novembre a Bagno a Ripoli

La XIX mostra mercato dedicata all'olio extra vergine d'oliva prodotto dalle aziende del territorio si svolgerà al giardino “I Ponti” e in via Roma con tante iniziative. In programma degustazioni, lezioni con assaggiatori professionisti, frangitura in diretta, mercato contadino e il tradizionale concorso “Gocciola d'oro” per eleggere l'olio più buono. Presente anche uno stand della città gemellata di Weiterstad e uno spazio per i bambini. La giornata di sabato passeggiata tra le ulivete. E per la due giorni, fiera su via Roma

L'olio sarà il protagonista indiscusso, con tante iniziative che ne metteranno in risalto la qualità e le proprietà: non solo degustazioni dell'olio nuovo, ma anche dimostrazioni di frangitura, “lezioni” con assaggiatori professionisti e una passeggiata alla scoperta degli oliveti sulle colline ripolesi. Presenti con i loro stand una quarantina di aziende agricole e produttrici di olio del territorio e quelle del mercato contadino con i prodotti della terra freschi di giornata.

Ogni azienda darà modo di assaporare ed acquistare l'olio “novo” appena franto. Un gruppo di esperti accompagnerà il pubblico in un viaggio gustativo che insegnerà a riconoscere le differenze tra i vari oli e ne spiegherà le molteplici qualità nutrizionali e organolettiche. In programma la frangitura delle olive in diretta, per far conoscere una tradizione che sul territorio si tramanda da secoli.

Non mancherà, inoltre, il consueto appuntamento con il concorso “Gocciola d'oro”, che premia i tre oli di Bagno a Ripoli e il primo prodotto fuori dai confini comunali, giudicati i migliori e i più buoni da una giuria composta da assaggiatori esperti. Spazio anche alla manualità degli artigiani locali: una decina di maestranze saranno impegnate in prove pratiche sul campo, dall'arte della ceramica alla decorazione della carta fiorentina, con un'esposizione a cura di Cna Firenze.

Presente anche uno stand della Siaf, società partecipata del Comune di Bagno a Ripoli che si occupa di ristorazione, con un punto ristoro che offrirà un'ampia scelta di piatti, tutti preparati con l'olio novello locale e con prodotti della filiera corta. All'interno della mostra mercato, quest'anno sarà eccezionalmente presente uno stand della città di Weiterstadt, che parteciperà per la prima volta a Prim.Olio con prodotti gastronomici della tradizione tedesca per festeggiare i dieci anni di gemellaggio con Bagno a Ripoli.

Lungo via Roma, per la due giorni della festa, si svolgerà il mercato organizzato da Fivag Cisl Firenze, con la presenza anche dei commercianti e delle associazioni di volontariato del territorio. In piazza della Pace, area dedicata ai bambini con il Circo Tascabile, che intratterrà i più piccoli con attività di gruppo, giocoleria e trampolieri. Nella giornata di sabato, passeggiata organizzata insieme a Blue Clinic e al Gruppo Trekking di Bagno a Ripoli sulle colline ripolesi per osservare da vicino gli oliveti e il panorama mozzafiato affacciato su Firenze.

“L'olio di Bagno a Ripoli, premiato e apprezzato anche all'estero per le sue qualità e la bontà, non è solo uno dei prodotti che meglio caratterizza la nostra città e la sua tradizione rurale ma ancora oggi è un traino fondamentale dell'economia locale e un presidio per la tutela e la difesa del nostro paesaggio. Anche quest'anno – dicono il sindaco Francesco Casini e l'assessora allo sviluppo economico Francesca Cellini - rendiamo omaggio a questa eccellenza con una grande festa che ne metterà in primo piano l'origine, la filiera e le proprietà”.