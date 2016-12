Mattia Lattanzi è autore anche di “Oltre l’Apocalisse” di cui questo ultimo romanzo è il sequel

Looking for Naomi

Mattia Lattanzi è autore anche di “Oltre l’Apocalisse” di cui questo ultimo romanzo è il sequel

Un feroce corpo a corpo con un esercito di zombi intrecciate da storie di amicizia, di amore e di sesso sullo sfondo di una Firenze silenziosa e di una splendida campagna nei suoi dintorni.

A metà tra racconto personale, di storie vere, vissute dall’autore e il genere horror, Mattia Lattanzi, usa i due piani sovrapponendoli e talvolta intersecandoli per sviluppare una trama fantastica e originale, in cui possiamo ritrovare vari generi letterari. Non ci sono pudori linguistici, verrebbe da pensare che Mattia Lattanzi voglia rompere il muro della discrezione, con i suoi tanti amplessi tra fidanzate, ex fidanzate e fugaci rapporti occasionali, con il suo scrivere diretto e forte, ma poi si scoprono tracce di una cultura forte e profonda.

La trama del libro “Looking for Naomi”, edizioni 13Lab, Milano 2016, per la collana “Fuori dalle regole”, vede l’autore diventare protagonista della storia con i suoi amici. Un produttore cinematografico americano vuole realizzare un film basato sul suo romanzo. Dopo la firma del contratto e il ricevimento di un lauto anticipo gli eventi prendono una piega imprevedibile e tutto cambia. Un virus sta modificando la popolazione, prima uccidendola e poi trasformandola in zombi affamati di carne umana. Presto il protagonista con i suoi amici capiscono che devono trovare la tanto desiderata Naomi, non solo per fare da coprotagonista nel film ma soprattutto perché la qualità del suo sangue è in grado di sconfiggere il maledetto virus. Il finale è sorprendente, dopo tante avventure e colpi di scena.

L’autore così racconta come è nata l’idea del libro: “Looking for Naomi nasce dalla forte voglia di scrivere un romanzo nel modo in cui mi sentivo di scriverlo, senza pensare a eventuali censure o possibili critiche. Lo definisco il mio delirio più sentito, un pezzo della mia anima, il mio ‘demone’ liberatorio ritrovato e accettato. E poi volevo anche rendere ‘immortale’ la mia splendida e amata coniglietta Camilla, la co protagonista del romanzo… Sembrerà assurdo, ma volevo scrivere un romanzo che piacesse da morire in primis a me. E ho ottenuto il mio scopo. Poi volevo che colpisse al cuore i lettori, che li facesse pensare, che li facesse incazzare, che li facesse amare o magari anche odiare il mio libro. E ho ottenuto il mio scopo. È un romanzo fresco, originale… E aggiungo, anche se potrà sembrare una minaccia: ‘Looking for Naomi to be continued…’, e mi batterò fino alla fine e fino alla morte e in ogni modo per farlo conoscere, anche a costo di dichiarare guerra all’editoria e alla politica italiana!”.

Mattia Lattanzi, toscano d’adozione, è giornalista pubblicista e critico cinematografico, attualmente collabora con alcune testate on line di informazione, cultura e cinema, e vive sulle colline fiorentine con la sua splendida coniglietta di razza pezzata inglese Camilla. Nel 2016 ha pubblicato Looking for Naomi, 13Lab Editore e Firenze 1966: L’alluvione – Risorgere dal fango, Giunti Editore.

Looking for Naomi

Mattia Lattanzi

Editore 13Lab (Milano)

Collana Fuori dalle regole

2016