Lollo e Simic in azzurro

Lollo proviene dal Carpi mentre Simic dalla Sampdoria

L'Empoli fc ha presentato alla stampa i giocatori Lollo e Simic.

Lollo è un centrocampista nato a Carrara l´8 dicembre 1990. Ha esordito tra i professionisti con la maglia dello Spezia, nella stagione 2009-2010, in Seconda Divisione; resta con liguri per 4 stagioni, prima di trasferirsi al Carpi, società dove ha giocato le ultime 4 stagioni. Nell´ultimo campionato di Serie B ha collezionato 41 presenze (compresi i playoff) e realizzato 1 gol.

Le sue risposte alla stampa si possono così sintetizzare:

"Arrivo con la voglia di fare il meglio possibile, senza pormi limiti o obiettivi particolari. La squadra è nuova ma nello spogliatoio si respira un´aria serena: abbiamo tempo per unirci e ambientarci tutti al meglio e sono convito che saremo un gran gruppo e ci faremo trovare pronti per l´inizio del campionato".

Šimić è un difensore croato nato a Spalato il 15 luglio 1996. Cresciuto nel settore giovanile dell´Hajduk Spalato, ha poi giocato in Ucraina, tra le file dell´Hoverla Uzhhorod, nel 2015. In seguito ha fatto ritorno all´Hajduk, dove è rimasto fino al gennaio scorso quando è stato acquistato dalla Sampdoria. In carriera ha vestito più volte la maglia delle selezioni giovanili della Croazia.

Šimić si è così espresso:

"Ho scelto Empoli per giocare perché penso che per il mio futuro sia meglio fare tante partite qui che non poche nella Sampdoria. Voglio mettermi a disposizione e contribuire al buon esito della stagione dell´Empoli".