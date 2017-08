Salvati dall'intervento dei Vigili del Fuoco

Il 7 agosto, i Vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio sono intervenuti, in località “Ripa Barata”, nel comune di Marciana Marina, per prestare soccorso a due turisti, che, cercando di raggiungere una spiaggia, hanno perso l’orientamento finendo in una zona impervia della scogliera. Le squadre VF sono riuscite ad individuarli e trarli in salvo con tecniche Speleo Alpino Fluviale.