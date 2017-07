Livorno: rimozione della posidonia dalle spiagge cittadine

Di nuovo balneabile anche il mare della Bellana a piazza Modigliani e Accademia Sud

Livorno 31 luglio– E’ iniziata questa mattina la seconda fase (dopo quella di maggio a inizio stagione) dell'operazione di rimozione della posidonia dalla spiaggia dei Tre Ponti che, salvo imprevisti, si concluderà entro sabato 5 agosto. Dagli uffici Ambiente e Demanio fanno sapere che durante i lavori (realizzati da Aamps per conto del Comune) è richiesta la massima collaborazione da parte dei bagnati, che per ragioni di sicurezza dovranno tenersi a debita distanza dalle aree di intervento dei mezzi meccanici. Dal 2 al 5 agosto i banchi di posidonia, arenatisi in questi due mesi, saranno rimossi anche dalle spiagge dello Scoglio della Regina e della Bellana, quest’ultima appena resa di nuovo balneabile dall’Arpat.

Siglata dal sindaco Nogarin questa mattina l’attesa ordinanza che ripristina la balneazione nel tratto di mare della Bellana. Anche l’ultimo via libera è dunque arrivato a seguito delle analisi favorevoli di Arpat. I risultati dei campioni di acqua marina questa volta parlano infatti di un’area “nuovamente idonea alla balneazione”. Venerdì scorso era stato dato il via libera alla la regolare fruizione da parte dei bagnanti anche nel tratto di mare antistante piazza Modigliani e Accademia Sud. La situazione ambientale in tutto il tratto di mare cittadino risulta quindi completamente rientrata.