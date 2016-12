Livorno, muore paziente affetta da meningite pneumococcica

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime la proprie condoglianze alla famiglia della signora colpita da meningite NON meningococcica

La donna era residente a Viareggio, ed è deceduta all'interno del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Livorno a seguito di "complicanze tardive, imprevedibili e non prevenibili, di natura vascolare a seguito di una meningite-cerebrite pneumococcica".

"La patologia riscontrata non è contagiosa e non deve essere confusa con quella di origine meningococcica per la quale l’Igiene Pubblica prevede l’offerta di una profilassi antibiotica a tutti coloro che negli ultimi giorni hanno avuto contatti stretti e prolungati o in ambiente chiuso con il soggetto in questione. Non vi sono quindi per questa vicenda precauzioni da prendere in nessun ambito. Tale caso non può quindi essere messo in relazione con i casi di meningite di tipo B o C registrati negli ultimi mesi in Toscana" spiega l'Azienda.