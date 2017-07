Livorno: esposte le opere di Modigliani tornate da Genova

Temporanea al Museo Fattori

Livorno 25 luglio 2017 – Appena tornate da Genova e subito esposte al Museo Fattori di Livorno le tre opere di Modigliani che il Comune aveva dato in prestito al capoluogo ligure per la mostra chiusa in anticipo e che tanta attenzione nella cronaca ha suscitato a proposito di alcune opere ritenute false e su cui la magistratura sta indagando.

“Abbiamo pensato – dichiara l’assessore alla cultura Francesco Belais - di rendere subito visibili e godibili a livornesi e non soltanto, anche considerando la concomitanza di questi giorni con Effetto Venezia, le nostre tre opere, assolutamente autentiche, di Modì. Per questo scopo il Museo Fattori ha in tempi record approntato una mini mostra temporanea nella Sala Micheli. Consiglio quindi a tutti di andare ad ammirare il genio artistico unico di questo nostro artista, anche perché sono opere non tra quelle più famose. Si tratta del dipinto giovanile "Stradina toscana" e di due disegni, il “Nudo maschile" e il "Ritratto di Aristide Sommati", quest’ultimo addirittura improvvisato dal maestro su una tovaglietta di osteria e che viene conservato nei nostri depositi museali. Insomma personalmente vedo questo piccolo passo come il primo che ci condurrà ai festeggiamenti e alle iniziative per Livorno Modigliani 2020”.