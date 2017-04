Live Aperitivo con Alessandro Borghese

L’appuntamento con lo chef, mercoledì 26 aprile dalle 19.00 a Palazzo Tornabuoni per condividere l’esperienza del Mozzarella Bar Obicà

Firenze, 6 aprile 2017 – Il Live Aperitivo Tour con lo chef Alessandro Borghese fa tappa da Obicà Firenze, nella prestigiosa location di Palazzo Tornabuoni (Via de’ Tornabuoni, 16) mercoledì 26 aprile dalle 19.00 alle 21.00. Lo spazio conserva l’anima magica ed elegante delle origini: ad accogliere i visitatori la corte esterna del XIV sec, una meta sicura per chi vuole godere delle eccellenze italiane in una splendida cornice.

Il 26 aprile Obicà Firenze ospita un evento esclusivo che vede il coinvolgimento diretto del pubblico (serata con prenotazione consigliata) in un appassionante show cooking dello chef Alessandro Borghese. Protagonisti della performance live sono i nuovi piattini creati dallo chef in esclusiva per il primo Mozzarella Bar del mondo.

L’aperitivo – al prezzo di 20 euro a persona – comprende open bar e una degustazione delle proposte del menù “Food to Share”, perfette da condividere con gli amici in un’atmosfera informale mentre si ascolta della buona musica.

Si passa dalle Zucchine alla Scapece con Mozzarella di Bufala e Pinoli, alla Capasanta di Mozzarella con Mozzarella di Bufala, Ciauscolo di Visso IGP e Cavolo Cappuccio, passando per Baccalà Mantecato con Chips di Polenta e Mozzarella di Bufala Affumicata, al Supplì al Telefono con Riso, Mozzarella di Bufala, Pomodoro, Pecorino Romano e Basilico, le Crocchette di Patate e Cime di Rapa con Acciughe di Cetara e Mozzarella di Bufala Affumicata, fino ai Crostini con Friggitelli marinati alle Acciughe e Mozzarella di Bufala e Zeppole. E in più lo Speciale del mese, l’originale Pasta alla Canapa con ragù di verdure e mozzarella di bufala affumicata.

Dopo gli eventi di Milano e Londra, il Live Aperitivo Tour di Obicà si sposta a Firenze per celebrare la partnership tra l’eclettico chef e il Mozzarella Bar con ristoranti in Italia e all’estero. Un sodalizio che nasce dall’amore per la condivisione del buon cibo italiano, dalla passione per le materie prime di altissima qualità e dalla convinzione che il vero lusso risiede nella semplicità.

Il Live Aperitivo Tour prosegue poi con tappe a New York il17 maggio, a Los Angeles il 18 maggio e a Roma il 24 maggio.

Spread the joy! Scattando una foto e postandola con l’hashtag #MyObica è possibile condividere con gli amici la propria esperienza Obicà. Per prenotare: eventifirenze@obica.com