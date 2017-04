Litfiba in concerto al Mandela Forum

Venerdì 7 aprile 2017 alle ore 21

Partito con la data zero di Livorno, l’“Eutòpia Tour” dei Litfiba torna in Toscana. E stavolta ad accogliere Piero Pelù e Ghigo Renzulli sarà la loro Firenze: appuntamento venerdì 7 aprile al Mandela Forum (ore 21 - biglietti da 60 a 31,30 euro, posti numerati e parterre in piedi – prevendite circuito www.boxofficetoscana.it tel. 055 210804 e online su www.ticketone.it tel. 892 101 - info tel. 055.667566 - www.bitconcerti.it - www.fepgroup.it).

Due ore abbondanti di live in cui troveremo i brani dell’ultimo disco e i grandi successi della band, con tutta la carica prorompente che da sempre la caratterizza.

Ad accompagnare Piero Pelù e Ghigo Renzulli sul palco ci saranno Luca Martelli (batteria e cori), Ciccio Licausi (basso) e Fabrizio Simoncioni (tastiere e cori).

L’album “Eutòpia” (prodotto da TEG/Renzulli e distribuito da Sony Music Italy) è disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

Il disco, che ha esordito al terzo posto della classifica degli album più venduti in Italia e al primo posto della classifica dei vinili, è composto da dieci graffianti tracce in puro stile Litfiba, dove Piero Pelù e Ghigo Renzulli trattano diversi temi: dall’inquinamento all’estremismo religioso, passando per le vittime della ‘Ndrangheta ai nuovi media.

“Nell'Eutòpia dei Litfiba tutto è possibile e l'impossibile non esiste – dichiarano Piero e Ghigo – basta avere il coraggio di portare avanti le proprie idee con la Musica, con coerenza e con amore per la vita e per il rock”.