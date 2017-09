Litfiba... al Settembre Prato è Spettacolo

Tappa toscana del Tour "estivo" dei Litfiba bagnata... Tappa fortunata!

Delirio del pubblico fin dalla prima canzone ed è stato un crescendo fino all'ultimo brano.

Piero & Ghigo sono stati unici nel coinvolgere totalmente il pubblico presente in piazza del Duomo di Prato nonostante il maltempo, coadiuvati da Franco Li Causi (bassista), Luca Martelli (batterista) e Fabrizio Simoncioni (tastiere)... a dir poco ECCEZIONALI!!!



Conclusione ad effetto di Piero Pelù, con ben due stage diving sul suo pubblico che lo ha accolto a braccia aperte.



I Litfiba rimarranno sempre un gruppo in grado di regalare forti emozioni e di "stupefacente" talento artistico!



NDR: anche in questo concerto, all' intonare di “Regina di Cuori”, vari reggiseno di Fan volano sul palco come nella miglior tradizione !





Ringraziamo la Direzione artistica, l'Organizzazione e l'Ufficio Stampa.