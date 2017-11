L’Institut français de Florence festeggia 110 anni

Il 9 novembre 2017

In questa data, nel 1907, è stato firmato l’atto di nascita del primo Istituto nel mondo, che, da 110 anni, favorisce gli scambi culturali franco-italiani a Firenze e in Toscana e li “illumina” col suo tocco personale. In questa occasione Isabelle Mallez, Direttrice e Console, chiede a tutti coloro che verranno a brindare di portare una testimonianza personale: una storia, il titolo di un libro o di un film particolarmente importante per la propria vita, un oggetto (dal biglietto di un museo al menù di un ristorante ad una foto) significativo del legame con noi e la Francia per farne un nuovo bagaglio e continuare la nostra strada comune a partire da Piazza Ognissanti.

Alle ore 19.30, in presenza del Consigliere culturale dell’Ambasciata di Francia, Christophe Musitelli, ci sarà l'intervento del Sindaco di Firenze Dario Nardella e degli ospiti della serata, i calciatori francesi della Fiorentina: Valentin Eysseric, Vincent Alain Laurini, Cyril Thereau, Jordan Veretout.

La festa si svolgerà dalle ore 18 alle 22 a Palazzo Lenzi, piazza Ognissanti 2. La partecipazione è gratuita, ma l'accesso al cocktail sarà vincolato alla consegna del "ricordo".