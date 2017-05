L'informazione tra diritti e doveri

In libreria la nuova edizione di Introduzione al giornalismo di Carlo Bartoli

Si tratta di un libro che offre un approfondimento sulle norme che regolano la professione giornalistica. Vengono esaminate tutte le leggi che riguardano l’informazione, a partire dall’articolo 21 della Costituzione e dalle sentenze che hanno affermato l’applicazione del diritto di cronaca fino alle norme del Codice penale. Privacy, rispetto della dignità della persona, Par condicio, norme sui sondaggi: in queste pagine trovano risposta tutte le domande che riguardano lo svolgimento della professione, sia nella cronaca, che in campo politico o giudiziario.

L’ordinamento professionale e l’illustrazione dei codici deontologici, con una breve carrellata sulle sentenze emesse dall’Ordine, completano l’esposizione. Nella nuova edizione vengono illustrate le novità introdotte dal Testo unico di deontologia del 2016 e le conseguenze della recente sentenza della Corte di giustizia europea in materia di diritto all'oblio in ambito digitale e, in particolare, in relazione alla deindicizzazione degli articoli.