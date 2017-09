Linea Pisa – La Spezia, tra Forte dei Marmi e Carrara: lavori fino a novembre

I binari saranno distanziati, in alcuni punti della linea, per consentire il passaggio dei treni merci a sagoma più ampia

Inizieranno domenica 10 settembre, per concludersi la sera di sabato 4 novembre, i lavori tra Forte dei Marmi e Carrara, sulla linea ferroviaria Pisa – La Spezia. Le attività di cantiere avranno l’obiettivo di incrementare le prestazioni della linea al traffico merci e renderla funzionale alla completa connessione del Porto di La Spezia con il Corridoio Europeo Scandinavo-Mediterraneo. Nello specifico i binari saranno distanziati, in alcuni punti della linea, per consentire il passaggio dei treni merci a sagoma più ampia.

Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria tra Forte dei Marmi e Carrara si svolgerà su un solo binario.

Questo comporterà modifiche agli orari dei treni a lunga percorrenza e regionali. Alcuni servizi saranno ridotti rispetto all’offerta ordinaria.

Il nuovo orario dei treni è già disponibile sul sito www.trenitalia.com

Informazioni di dettaglio e aggiornate saranno consultabili: sulla pagina Regionale Toscana del sito web trenitalia.com, alle emettitrici self service e presso le biglietterie. Notizie disponibili anche sul quotidiano online del Gruppo FS Italiane fsnews.it.

Si consiglia di prestare attenzione alle informazioni visive e sonore diffuse in stazione e a bordo treno.