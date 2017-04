L'immagine dello spazio geografico nella preistoria

Domani, presso l'Istituto Geografico Militare di Firenze, la conferenza del Professor Principe che darà una nuova lettura ai graffiti preistorici

SUCCEDE A FIRENZE — "L’immagine dello spazio geografico tra Paleolitico e Neolitico": è questo il titolo della conferenza che sarà tenuta, venerdì 31 marzo 2017 alle 10.30 nella Sala Schmiedt dell’Istituto Geografico Militare, dal prof. Ilario Principe con la partecipazione del prof. Andrea Cantile.

L'appuntamento nasce dalla recente pubblicazione di un libro di Principe che, sulla base di libere interpretazioni, cerca di dare una nuova chiave di lettura ad alcuni graffiti e immagini di tipo pittorico, risalenti all'epoca indicata.

Nel corso dell'evento saranno prese in esame le controverse mappe paleolitiche di Pavlov (Moravia), di Mezhirich (Ucraina), di Abauntz (Spagna) e soprattutto la grande mappa murale neolitica di Çatalhöyük (Anatolia), sulla quale l'autore ha concentrato i suoi studi pionieristici.

La discussione col prof. Cantile avrà per oggetto il grado di attendibilità di questi reperti e il significato che ad essi viene attribuito dalla cultura del nostro tempo.

Un'occasione per riflettere sull'importanza della storia e su quanto sia sempre attuale provare a comprenderla in modo pieno affinchè il passato possa essere utile anche a ridefinire tratti del presente.

Ilario Principe

Il prof. Ilario Principe, laureatosi in geografia economica alla Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Firenze nel 1963, ha svolto incarichi di consulenza in Brasile per conto dell’ONU e in alcuni paesi africani per conto della Comunità Europea, approdando poi all’insegnamento universitario, dapprima all’Università Firenze e poi a quelle di Reggio Calabria e di Cosenza.

Autore di numerosissimi saggi e volumi, ha condotto ricerche in giro per il mondo, ha organizzato numerose esposizioni d’artee e ricerche di cartografia storica.

Il prof. Ilario Principe è collaboratore, da anni, della rivista "L' Universo" pubblicazione periodica e di pregio dell'Istituto Geografico Militare.