Licenziamenti ​Dada Register: 8 marzo a Firenze presidio di lavoratori 

Dalle 9:30 in via Valfonda davanti alla sede di Confindustria, in concomitanza all’incontro tra azienda e sindacato sui 30 licenziamenti previsti

Dada Register, 30 licenziamenti: domani giovedì 8 marzo, dalle 9:30, è in programma un presidio dei lavoratori e della Filcams Cgil a Firenze davanti alla sede di Confindustria (via Valfonda 9), dove è previsto il primo incontro (che inizierà sempre alle 9,30) tra sindacato, Rsu e impresa dopo l’apertura della procedura di mobilità. Il presidio si protrarrà fino al termine dell’incontro. “L’abbiamo già definita più volte macelleria sociale, perché i soli fini che motivano questa azione sono il raggiungimento di maggiori profitti, per un’azienda che va bene e che non sta attraversando alcuna crisi. L’unico obiettivo è quello di tagliare i costi per rendersi più appetibile. No, domani al tavolo non saremo ‘tutti insieme appassionatamente’. Non siamo tutti sulla stessa barca. Non saremo affatto compiacenti con chi è sprezzante del nostro lavoro e della nostra dignità”, dicono i lavoratori.