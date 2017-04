Libri: #pasocial, viaggio nella nuova comunicazione

Presentato a palazzo del Pegaso il volume di Francesco Di Costanzo

Firenze – Come abbandonare l’immagine di una pubblica amministrazione lenta e burocratica? Il giornalistaFrancesco Di Costanzo ha un percorso da proporre, nel libro ‘PA Social – Viaggio nell’Italia della nuova comunicazione tra lavoro, servizi e innovazione’, presentato giovedì 13 aprile, in sala Gigli di palazzo del Pegaso.

“E’ bello vedere tanta gente quando si parla di pubblica amministrazione e social network”, ha esordito l’autore, che del gruppo di lavoro #pasocial è coordinatore. “Qualcuno nella p.a. continua a guardarci storto ma i nuovi mezzi di comunicazione stanno avendo la meglio, come abbiamo visto nel nostro tour, in varie regioni e realtà d’Italia”, ha continuato. “Grazie a tanti professionisti che spesso lavorano nell’ombra, i frutti si vedono – ha concluso - basti pensare alle risposte chiare e veloci che arrivano via chat”.

A confermarlo lo stesso presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani: “Attraverso i social possiamo comunicare come non mai, e questo serve a coloro che esercitano attività imprenditoriale, serve al politico, ma più in generale diventa una dimensione della società e della comunità, fondamentale per promuovere e quindi per esistere”.

“Particolarmente significativo che questo libro venga presentato oggi: il 13 aprile del 1808 a Firenze nasceva Antonio Meucci, inventore del primo telefono, strumento da cui tutto è partito – ha sottolineato -

Il fenomeno dei social deve comunque farci riflettere: rispetto a prima si è creato un rapporto diretto e senza mediazioni col cittadino – ha concluso - che può avere i suoi rischi ma che certamente aiuta a creare e organizzare migliori servizi e innovazione”.

Il volume ripercorre l’esperienza di oltre un anno di lavoro del gruppo #pasocial, nato con l’obiettivo di sviluppare l’utilizzo di social network e chat nel settore pubblico, di guidare la rivoluzione portata dal web e dai social network e dal radicale cambiamento che sta vivendo la figura del comunicatore nella pubblica amministrazione. Da Facebook a Instagram, da Twitter a YouTube, da Snapchat a WhatsApp fino a Telegram e Facebook Messenger, da utilizzare come nuovi strumenti di servizio pubblico.

Il libro presenta un resoconto completo, dalla presidenza del Consiglio ai ministeri e dai Comuni alle Regioni, dalle aziende pubbliche alle aziende dei social.

Insieme al presidente Giani e all’autore sono intervenuti Livio Gigliuto, direttore centro-sud dell’Istituto Piepoli; Nicoletta Besio, government industry lead per Google Italia; Laura Bononcini, head of Public Policy per Facebook in Italia; Germano Buttazzo, sales manager di Linkedin per l’Italia.