Libri. La Fiorentina è molto più che una bistecca

Stasera presentazione del libro di Mario Lancisi e Marcello Mancini presso il giardino della Rondinella del Torrino a Firenze

Oggi, alle ore 19.00, Andrea Giannattasio di Radio Bruno e Federic Sartoni di Lady Radio intervistano Mario Lancisi e Marcello Mancini autori del saggio “La Fiorentina è molto più che una bistecca”, Giunti Editore, presso il giardino del Torrino di Santa Rosa.

Il libro è nato nel 2016 in occasione del 90esimo dalla data di costituzione della squadra di Firenze e il 60esimo anniversario del primo scudetto. Il rapporto fra la città e la squadra è molto stretto, simbiotico, vissuto con una grande passione dai cittadini, tifosi nel cuore, legati alla Fiorentina da una fedeltà assoluta, che non ha eguali.

Il tifoso viola è diverso dai tifosi delle altre squadre è un sentimentale seriale. La squadra prima di tutto, poi la vita, gli affetti il lavoro. E con le buone radici la squadra calcistica cresce negli anni diventando la storia del calcio. Mario Lancisi e Marcello Mancini, nel loro libro, indagano la storia facendo emergere storie sul calcio condite da tanta ironia ma anche drammaticità, raccontando le trame di potere e le vicende oscure, come le morti sospette per doping o gli accordi segreti tra la famiglia Pontello e i padroni della Juventus per la cessione di Baggio, che hanno affiancato la vita di squadra. E poi i destini paralleli tra la citta e la Fiorentina quando si sono incrociati con gli ambiziosi imprenditori, presidenti della squadra calcistica e l’ascesa in campo di politici nostrani.

Mario Lancisi è stato inviato de “Il Tirreno” e ha collaborato a “L’Espresso”. Ha scritto su don Lorenzo Milani , Adriano Sofri, Gino Strada e don Pino Puglisi. Con Gian Carlo Caselli ha scritto Nient’altro che la verità. La mia vita per la giustizia, fra misteri, calunnie e impunità.

Marcello Mancini è stato caporedattore de “Il Giornale” e ha diretto “La Nazione”. È opinionista. Con il libro Firenze, firme d’onore, QN-La Nazione 2015, ha vinto nel 2016 il Premio speciale Firenze Cullino Marcori – Fondazione Spadolini.