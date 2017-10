Libri: Fatti e misfatti della famiglia Medici

Presentazione del libro di Luca Giannelli, mercoledì 11 ottobre alle 17, in sala Gonfalone del palazzo del Pegaso

Firenze – Un viaggio coinvolgente alla scoperta di cose e vicende talvolta dimenticate. Questo il libro “Fatti e misfatti della famiglia Medici”, d Luca Giannelli, che sarà presentato mercoledì 11 ottobre alle 17, in sala Gonfalone di palazzo del Pegaso (via Cavour, 4).

Interverranno Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana;Domenico Taddei, docente; Fabrizio Borghini, giornalista. Sarà presente l’autore. Il volume ripercorre l’epopea della celeberrima famiglia: 53 storie per 53 settimane da Giovanni di Bicci, primo grande protagonista mediceo in città, all’Elettrice Palatina, che gestì il passaggio del granducato ai Lorena con il famoso “Patto di Famiglia”. In mezzo: signori della città, papi, duchi, granduchi che per oltre tre secoli hanno fatto grande la storia di Firenze, tra episodi curiosi, battaglie, luoghi, fatti di sangue e amori; in primis il granduca Cosimo I, che creò lo Stato della Toscana.