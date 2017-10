L'Europa è il tuo sogno? Scopri come lavorare e studiare in Europa

Giovedì 9 novembre dalle ore 16.30 presso l'Informagiovani Firenze (Vicolo Santa Maria Maggiore 1). Scopri tutto quello che ti serve per partire

L'Informagiovani di Firenze organizza presso la sua sede, Vicolo Santa Maria Maggiore 1, un incontro sulla mobilità all'estero dedicata a tutti i giovani che valutano la possibilità di cimentarsi in un'esperienza formativa o professionale in un altro Paese europeo.

L'incontro, ad accesso libero, ha come obiettivo quello di fornire ai giovani tutte le informazioni che riguardano Erasmus e Traineeship, Servizio Volontario Europeo, Corpo Europeo di Solidarietà, Master, Erasmus per giovani imprenditori, la misura Your first Eures job e molte altre opportunità.

Al fine di poter dare ai partecipanti un quadro completo di tutti questi strumenti, all'evento parteciperanno ed interverranno: Paola Bobini, consulente Eures della Regione Toscana, che illustrerà come attuare una ricerca di lavoro in Europa attraverso Eures, la rete europea per il lavoro; Cristina Gagliani, operatrice di Europe Direct Firenze, che illustrerà le opportunità di mobilità all'estero finanziate dall'UE, andando a vedere nel concreto i portali di riferimento e le procedure di candidatura; e infine Stefano Franci, consulente Eures della Città Metropolitana di Firenze, che presenterà i progetti "Your first Eures job" e "Reactivate".

Nel corso dell'incontro saranno fornite tutte le informazioni sia di carattere generale, sia di carattere tecnico e burocratico, per poter partecipare a questi programmi, insieme a molti consigli utili.



Sono quindi molti gli argomenti che questa giornata permetterà di affrontare, tra tutti questi c'è un progetto forse meno conosciuto e che vogliamo scoprire un po': “Erarsmus for Young Entrepreneurs”, l'Erasmus per giovani imprenditori.



Il programma Erasmus per giovani imprenditori aiuta gli aspiranti imprenditori europei ad ottenere le competenze necessarie per avviare e/o gestire nel migliore dei modi una piccola impresa in Europa. I nuovi imprenditori possono usufruire di uno scambio di best practices e idee di business con imprenditori già affermati, dai quali vengono ospitati e con i quali collaborano per un periodo da 1 a 6 mesi.

Il Programma offre due tipi di servizi, rispettivamente per i nuovi o per i già affermati imprenditori.



Per tutti i nuovi imprenditori, viene offerta l’opportunità di vivere un’esperienza di formazione sul posto di lavoro presso una PMI con sede in un altro paese partecipante al programma, che permetterà al nuovo imprenditore di ottenere conoscenze ed esperienza da poter poi riutilizzare nel proprio progetto imprenditoriale. Viene inoltre data la possibilità di affacciarsi su nuovi mercati, intraprendere rapporti di collaborazione internazionale e sfruttare potenziali occasioni di cooperazione con partner stranieri.

Se siete, invece, imprenditori già affermati, potrete trarre beneficio da una mente motivata e pronta ad alimentare la vostra attività con idee innovative. Il programma vi darà l'occasione di ospitare un giovane imprenditore proveniente da un altro paese europeo; ospite che potrebbe essere dotato di competenze o conoscenze specializzate in un ambito che non dominate, magari complementare al vostro, potendo così scambiare pratiche ed ottenendo nuove conoscenze e nuovi stimoli.

Si tratta senza dubbio di un programma di collaborazione che punta a sviluppare le competenze e le capacità dei giovani imprenditori in tutta Europa e da cui entrambe le parti, giovani o già affermati imprenditori, possono trarre enormi benefici: nuove opportunità di mercato a livello europeo, la possibilità di individuare nuovi partner commerciali e di scoprire modi diversi di fare affari.

Sul lungo termine, i vantaggi potrebbero estendersi alla creazione di un’ampia rete di contatti e alla decisione di continuare la cooperazione, magari come partner stabili in affari (ad es. concludendo un accordo di joint venture, stipulando subcontratti, definendo rapporti di fornitura, ecc.).



Questo è solo un breve focus su uno dei molti progetti che verranno trattati durante l'incontro e come dimostrato, di carne al fuoco ne abbiamo già molta. L'unico modo per poter avere un quadro completo di tutto è quello di partecipare all'evento e scoprire di persona qual è il progetto europeo che fa per voi.



L'iniziativa è gratuita e aperta a tutti, per informazioni contattare l'Informagiovani tramite mail all’indirizzo infogiov@comune.fi.it o al numero telefonico 055218310