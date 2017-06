L’estate frizzante di Obicà, Mozzarella Bar

Per i mesi di giugno, luglio e agosto, tre pizze ispirate a tradizioni regionali, con abbinamenti di tendenza a tre cocktail che vanno ad esaltare il sapore degli ingredienti freschi e genuini

Obicà, il famoso Mozzarella del Bar ha in serbo una sorpresa per i propri ospiti, uno Speciale del Mese (disponibile a giugno, luglio e agosto) che punta su un abbinamento di tendenza, quello tra la Pizza e i Drink, cocktail creativi che vanno ad esaltare il gusto del più iconico piatto della tradizione culinaria italiana.

Ispirandosi alla recente tendenza che vede questo inaspettato connubio spopolare nei locali più in d’Italia e del mondo, Obicà ha deciso di personalizzare e rivisitare le ricette di pizze e cocktail famosi per dar vita a delle proposte estive briose e al contempo leggere, fresche, sofisticate e ricche di gusto. Obicà porta in tavola i piatti della tradizione italiana, ma ha da sempre un occhio di riguardo per la sperimentazione e i gusti contemporanei.

Il menu del Mozzarella Bar si arricchisce questa estate di uno Speciale davvero sorprendente, che parte dalla Pizza.

Preparate seguendo la ricetta originaria, Obicà propone tre Pizze originali d’ispirazione regionale, disponibili sia con impasto classico che con quello integrale, in grado di soddisfare i palati più curiosi e alla ricerca di nuove specialità.

Le pizze protagoniste dello Speciale del Mese richiamano autentici sapori italiani:

LA LIMONE – con Acciughe di Cetara, Limone, Mozzarella di Bufala Affumicata, Basilico Fresco

Per dare un tocco in più all’esperienza estiva nei suoi ristoranti, Obicà suggerisce inaspettati abbinamenti con cocktail capaci di esaltare la genuinità e il sapore delle materie prime d’eccellenza con cui sono preparate le Pizze.

Ad accompagnare “La Limone”, Obicà consiglia il drink VILLA MASSA & TONIC – twist del classico Gin Tonic, dove il classico spirit britannico viene sostituito dal tradizionale Limoncello di Sorrento a cui si aggiungono Acqua Tonica e Basilico Fresco; il SUMMER SPRITZ che differisce dal drink classico per la presenza di Vodka unita ad Aperol, Prosecco e Succo di Pompelmo, che si abbina a “La Pesto”; mentre il drink FRESCO è ideale per “La Parmigiana” e per chi non vuole rinunciare al gusto della Birra unita a Martini, Campari, Aranciata e Lime.

L’esperienza firmata Obicà che valorizza la filosofia del Food To Share in un’atmosfera conviviale e rilassante questa estate diventa ancora più originale e cosmopolita grazie allo Speciale Mese, che porta in tavola il meglio della tradizione italiana con un tocco innovativo e sperimentale.

La Pizza ha un costo di €14 e ogni drink di €9. Pizza + Drink insieme costano €21.