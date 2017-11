Leonardo Romanelli presenta "Il Libro delle Frattaglie"

Alla Casa del Popolo di Fiesole

Sabato 2 dicembre alle ore 18:30 la Casa del Popolo di Fiesole, nell'ambito della Sagra delle Frattaglie (che si svolgerà dal 24 novembre, per tre fine settimana consecutivi), ospiterà Leonardo Romanelli, il noto giornalista enogastronomico, sommelier e volto tv, autore del blog Quinto Quarto, che presenterà una delle sue squisite fatiche letterarie: "IL LIBRO DELLE FRATTAGLIE". Un viaggio nel misterioso ed antico mondo del "quinto quarto" (frattaglie, appunto) che inizia da una serata all'insegna della convivialità e dello star bene insieme.

Leonardo Romanelli ci svelerà "quel lato oscuro" della passione alimentare che rende questo alimento, considerato "povero", un cibo nobile ma saldamente ancorato alle nostre tradizioni popolari (e che segretamente fa impazzire di piacere). Durante la serata si scopriranno antiche - e certamente per molti anche nuove - specialità ricche di proteine, vitamine, sali minerali, nonché di gusto e Storia quali sono le frattaglie. Si narra che Caterina De’ Medici ne andasse ghiotta e che abbia esportato "il credo gastronomico" in Francia.

Pur proponendo alcuni classici per estimatori di lungo corso, il menu della cena, alle ore 20, che seguirà la presentazione del libro, si rifarà ad alcune ricette contenute ne "IL LIBRO DELLE FRATTAGLIE e sarà "politically correct”, cioè apprezzabile anche da "esordienti", pertanto il gusto di tutti verrà senz'altro appagato. I posti sono limitati quindi é consigliabile prenotare per tempo al 055.597002.

“IL LIBRO DELLE FRATTAGLIE” di Leonardo Romanelli: un volume ricco e imperdibile per gli amanti di queste rare e prelibate specialità - considerate ormai "di nicchia" - per la non sempre facile reperibilità e per la ormai diffusa inesperienza nel cucinarle.Ecco quindi che "Il libro delle frattaglie" è senza dubbio anche per tutti coloro che, forse non conoscendole, le guardano da lontano considerandole troppo "hard"...Leonardo Romanelli ci guida nel prendere confidenza con le frattaglie e conferisce ad esse “dignità”, esaltandone i molteplici attribuiti, attraverso ricette vecchie e nuove (come la mousse di trippa !), tutte da provare.Un libro da usare e pertanto...da “macchiare”. Durante la serata sarà possibile acquistare il volume autografato dall'autore.