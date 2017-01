L'Empoli fbc in vista della gara interna con l'Udinese

Priorità dell'Empoli: fare goal

L’Empoli di mister Martuscello, dopo aver conseguito” il sesto pari ad occhiali” in questo campionato, affronterà nella prima gara casalinga del girone di ritorno, l’Udinese di mister Delneri, reduce dalla sconfitta sia con l’Inter che con la Roma, ma che nonostante queste due sconfitte con due grandi, come dicono i numeri, ha saputo ben affrontare, nel girone di andata, le squadre meno forti tanto da eccellere , ma soprattutto mettendo in mostra maggiori motivazioni, le stesse che potrebbe usare giocando con l’Empoli.

Il fatto di giocare in trasferta contro compagini, come l’Empoli, che fanno della difesa ad oltranza il loro credo, potrebbe diventare un’arma da sfruttare a proprio vantaggio. L’Empoli in questo campionato si è caratterizzata proprio per il suo reparto difensivo, un vero e proprio muro, davanti ad una vera e propria saracinesca Lucasz Skorupski, il portiere polacco in prestito dalla Roma, tanto che lo strenuo lavoro degli attaccanti, quasi da api operaie, e del trequartista, Ricardo Saponara appare spesso vanificato, quasi annullato ma risorto, fortunatamente, nei quattro scontri diretti vinti dall’Empoli che ancora gli consentono di tenere fuori la testa dalla palude risucchiante della zona retrocessione ma con il pensiero sia alle diciotto gare del girone di ritorno da affrontare (Udinese compresa), che al calciomercato dove mancano ancora due settimane alla chiusura ma che, proprio nel momento in cui sto scrivendo sta entrando nel vivo, anche per l’Empoli la cui prima cessione, o per meglio dire rescissione del contratto, è stata quello di Alberto Gilardino, passato al Pescara, una diretta concorrente, quel Gilardino che con i suoi 10 gol dello scorso campionato ha permesso al Palermo di rimanere in serie A, ma a volte ci sono delle dinamiche che vanno oltre la logica ed a quello che potrebbe sembrare scontato.

Il pari di domenica scorsa con la Sampdoria, allenata dall’ex Marco Giampaolo, fa muovere la classifica, accrescere il morale, aumentare l’autostima di tutti, club compreso, ed adesso sarà necessario che tutti uniti lavorino con la consapevolezza di quello che sarà l’obiettivo da qui alla fine del campionato, un campionato tutto in salita, ma che, come ha ribadito il dg Marcello Carli in una recente intervista pubblicata sul Tirreno a fine dicembre 2016, a proposito del mercato imminente di gennaio ha asserito : “al di là dei nomi, io dal 29 dicembre 2016, voglio solo giocatori che credono fortemente nell’Empoli e che sono disposti a tutto per conquistare la salvezza, che ci sta è con noi, e chi non ci sta può andare.”

I tifosi ci sono sempre, aiutateli a sognare ancora.