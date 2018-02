L'edizione 2018 della ‘Sport Siena Weekend

Eventi di rilievo nazionale e internazionale, come la Rcs Strade Bianche e la Terre di Siena Ultramarathon e appuntamenti originali come il Duathlon Città di Siena o ‘Nuotiamo Insieme’

SIENA. Quattro settimane per vivere lo sport in tutte le sue sfaccettature: cultura, emozioni, divertimento, attività fisica e ricreativa. Da sabato 24 febbraio a domenica 18 marzo a Siena torna la nuova edizione della ‘Sport Siena Weekend’, con un ricco calendario di incontri, eventi e gare per raccontare l’universo sportivo senese. La kermesse, giunta ormai alla sua quinta edizione, mette in scena eventi di rilievo nazionale e internazionale, come la Rcs Strade Bianche e la Terre di Siena Ultramarathon, con appuntamenti originali come il Duathlon Città di Siena o ‘Nuotiamo Insieme’, evento solidale a sostegno delle associazioni di volontariato senesi. Dalla corsa al ciclismo, passando per il nuoto, il pattinaggio, il baseball e l’atletica, sarà possibile vivere e scoprire il meglio dello sport e tutti i suoi protagonisti.

Primo week end fra podismo e trekking

La Sport Siena Weekend si aprirà con la V edizione della “Terre di Siena Ultramarathon”, in programma domenica 25 febbraio. Tre percorsi che collegano due siti patrimonio Unesco: San Gimignano e Siena e che attraversano un territorio unico e paesaggi mozzafiato. I tre percorsi sono: cinquanta chilometri da San Gimignano, trentadue da Colle Val d’Elsa e i diciotto da Monteriggioni che si concluderanno tutti con l’arrivo nella splendida cornice di Piazza del Campo a Siena. Quest’anno, inoltre, la Terre di Siena sarà dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne, con il logo “Stop alla violenza sulle donne” presente su ogni pettorale. Per i meno allenati, tra le novità di quest’anno anche due momenti dedicati al trekking urbano nel centro storico di Siena. Le camminate slow saranno in programma sabato 24 e domenica 25 febbraio. Per info e iscrizioni è possibile vistare il sito internet www.terredisienaultramarathon.it, scrivere una mail a ultramarathon@sienaispit e chiamare la Uisp Siena al numero 0577271567. Sui social è possibile seguire la pagina Facebook Ultramarathion Terre di Siena. Sempre in aperture dell’edizione 2018 della Sport Siena Weekend, sabato 24 febbraio, presso la Sala di Palazzo Patrizi in via di Città a Siena si svolgerà la conferenza “Egadi Project 2017” dell’Associazione Subacquei Senesi. Dalle ore 17.30 i sub di Siena mostreranno il materiale multimediale legato ad alcune tecniche di ricerca archeologica marina, che hanno portato alla luce i resti delle imbarcazioni romane e cartaginesi relative alla Prima Guerra Punica (241 AC).

Tra nordic walking e solidarietà, tutte le occasioni sportive

La camminata con i bastoncini del nordic walking, l’incontro con i campioni e le campionesse del pattinaggio corsa senese e il nuoto “solidale” saranno i principali ingredienti del terzo weekend della rassegna. Il programma si aprirà giovedì 8 marzo con il convegno ‘Performance: aspetti della prestazione umana e sportiva”, coordinato dal professor Paolo Bernini e in programma dalle ore 17 in Sala delle Lupe. Venerdì 9 marzo si terrà la “Palestra dei talenti, laboratori di sport e lifeskilles”: laboratori esperienziali di collaborazione, inclusione/esclusione e aggregazione nello sport. Un‘iniziativa che si terrà dalle ore 8.15 alle ore 13.30 presso la struttura del Campo scuola “Renzo Corsi” di Viale Avignone a Siena. L’incontro è rivolto alle classi medie inferiori del Comune di Siena. Per informazioni è possibile contattare Elena Lorenzini al numero telefonico 329 0117588 e via email elena.lorenzini@alice.it. Sabato 10 marzo, invece, appuntamento con lo sport “solidale”. Dalle ore 17.15 presso la piscina comunale dell’Acquacalda, l’associazione Siena Nuoto, in collaborazione con Uisp, Coni, Coni Paralimpico e le associazioni “Il laboratorio”, “Le Bollicine”, “Associazione Senese Down”, darà vita all’evento “Nuotiamo Insieme”. Per informazioni possibile contattare Simone al numero 3351016623 o scrivere una mail a segreteria@sienanuoto.it.

Podismo e bicicletta per la gara di Duathlon

Sempre domenica 18 marzo seconda edizione del Duathlon “Città di Siena”, l’unica manifestazione che unisce podismo e ciclismo nella suggestiva cornice del centro storico di Siena, valida come terza prova del circuito nazionale di Duathlon e come prima prova del circuito New Tuscany Triathlon Cup 2018. Cinque chilometri di corsa, venti chilometri in bicicletta e infine altri due chilometri e mezzo di corsa: tutto all’interno del circondario senese, con passaggi per le vie della città patrimonio Unesco. La gara partirà alle ore 14. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il www.phisiosioprtlab.com, o rivolgersi ai numeri di telefono 3331315654 – 3491291925.