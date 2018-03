Lectio magistralis di Sabine Lautenschläger, Membro del Comitato Esecutivo della BCE

Il 15 marzo -alle ore 16:00- a Firenze

La Florence School of Banking and Finance, Fondazione CESIFIN Alberto Predieri e Fondazione CR Firenze organizzano la lectio magistralis di Sabine Lautenschläger (Banca Centrale Europea), intitolata ‘Le Banche e il Mercato’, che si terrà giovedì 15 marzo dalle 16:00 nel cuore di Firenze (Palazzo Incontri, Via dei Servi 3, 50122 Firenze).

Sabine Lautenschläger è Membro del Comitato Esecutivo e Vicepresidente del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea. In tale è anche membro del Consiglio Direttivo responsabile per la politica monetaria nell’area Euro. In seguito alla sua nomina nel febbraio 2014 a Vicepresidente del Consiglio di Vigilanza del Meccanismo di Vigilanza Unico (Single Supervisory Mechanism), è anche a capo delle attività della BCE legate alla vigilanza del settore bancario. Inoltre, rappresenta la BCE nel Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e nel Consiglio per la Stabilità Finanziaria.

Nel suo intervento, Sabine Lautenschläger illustrerà come, in un settore bancario ben funzionante, le banche devono poter fallire. E’ tuttavia importante che ciò avvenga in maniera ordinata, in modo da non destabilizzare l’intero sistema. In quest’ottica, Sabine Lautenschläger discuterà il ruolo della vigilanza nello schema europeo per la risoluzione delle crisi bancarie, evidenziando l’importanza dei prossimi stress test a livello europeo per la valutazione della resilienza del settore bancario.

L’evento si terrà in italiano e in inglese, con traduzione simultanea.