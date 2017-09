Presentazione a Impruneta, il 6 settembre (ore 17:00)

Nella splendida cornice di Piazza Buondelmonti, sotto le Logge del Pellegrino, appuntamento mercoledì 6 settembre con Le Trecciaiole. Storie di donne, un incontro-conversazione dedicato alla presentazione del libro “Pasquale Villari Le Trecciaiole. Donne al lavoro nella Toscana tra Ottocento e Novecento. Con documenti, fotografie e testimonianze inedite” a cura di Lara Socci (Florence Art Edizioni, Collana Saggi e Ricerche 2017), promosso da SPI CGIL Firenze con il contributo di AUSER Firenze e Impruneta, Assicoop UnipolSai, Casa del Popolo di Impruneta. La serata di presentazione gode del patrocinio del Comune di Impruneta.

Saluto di Alessio Calamandrei, sindaco di Impruneta. Interventi di Daniela Borselli Segretaria SPI CGIL Firenze (Resp. Coordinamento Donne), Lara Socci Curatrice del volume,Iolanda Toccafondi Segretaria SPI CGIL Impruneta. CoordinaSilvia Tozzi Florence Art Edizioni. Interviene il Coro Disincanto diretto dal M° Alessandro Stanga. Armonizzatore Rodolfo Satti. Seguirà un buffet.



La pubblicazione

È un mestiere antico quello della trecciaiola, tradizionalmente femminile e legato al “cappello di paglia di Firenze”, prodotto famoso nel mondo intero. Nell’Ottocento era diffusissimo nelle campagne toscane, poiché quello della paglia era uno dei settori trainanti dell’economia. Le Trecciaiole di Pasquale Villari, storico e uomo politico – ripubblicato nel centenario della sua scomparsa –, ci spiega il perché, fotografando quelle donne, il loro lavoro, le loro rivendicazioni e proponendo soluzioni per quella che sarebbe potuta essere una strategia per la sua salvaguardia. Un testo che, pur scritto molto tempo fa, è di straordinaria, sorprendente attualità. Grazie ai contributi di Lara Socci, curatrice del volume, attraverso testimonianze e interviste a coloro che hanno vissuto in prima persona quell’artigianato oggi scomparso, è inoltre possibile ripercorrerne la storia, le modalità di lavorazione, con uno sguardo sul mondo della paglia all’Impruneta, paese del Chianti fiorentino, di cui poco si sa, pur essendo stato immortalato dalla penna di due scrittori: Ferdinando Paolieri e Ferdinando Sabatini. Molte infatti le testimonianze principalmente di donne imprunetine che raccontano le proprie esperienze, aneddoti curiosi e approfondiscono gli aspetti lavorativi. Il volume è impreziosito da un ricco repertorio di immagini d’epoca provenienti in gran parte dall’Archivio della Società Corale di Mutuo Soccorso di Impruneta. Sempre dal medesimo Archivio anche le foto dei manufatti in paglia realizzati da anziane trecciaiole riprodotti nel libro. Il risultato complessivo dell’opera è una storia intensa, autentica e emozionante che fa luce sul mondo del lavoro femminile tra Ottocento e Novecento.

Pasquale Villari

Storico e uomo politico, dopo aver partecipato ai moti napoletani del 1848 fu esule a Firenze. Docente di Storia all’università di Pisa e all’Istituto di studi superiori di Firenze, fu deputato, senatore e successivamente ministro della Pubblica istruzione. Fra le sue opere più note La storia di Girolamo Savonarola e de’ suoi tempi (1859-61), Niccolò Machiavelli e i suoi tempi (1877-82), I primi due secoli della storia di Firenze (1893-94), Le invasioni barbariche in Italia (1900); L’Italia da Carlo Magno alla morte di Arrigo VII (1910). È ricordato per essere stato uno dei più importanti studiosi della questione meridionale (Lettere meridionali, 1878; Scritti sulla questione sociale in Italia, 1902).

Lara Socci, curatrice del volume, è docente di Lingua e Letteratura francese e vicepresidente della Società Corale di Mutuo Soccorso di Impruneta, depositaria di un prezioso archivio fotografico e di manufatti in paglia.