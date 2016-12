Le opzioni binarie: un modo facile per investire da casa

Cosa sono le opzioni binarie e dove poter fare trading con queste.

Forma di investimento aperta a tutte le tasche, le opzioni binarie sono il modo più semplice per speculare sui movimenti di mercato a breve termine e ricavarne un profitto.

Come funzionano le opzioni binarie

Le opzioni binarie sono un innovativo modello di trading che offre la possibilità di realizzare un ritorno sugli investimenti più elevato in un periodo di tempo molto breve. Il trading di opzioni binarie consiste fondamentalmente nel fare una semplice previsione sul fatto che il prezzo di un asset salirà o scenderà. Per fare trading, è necessario acquistare una delle due opzioni seguenti. La prima opzione si chiama "CALL", che puoi acquistare se prevedi che il prezzo di quell’asset salirà. Se invece prevedi che il prezzo di quell’asset scenderà, allora devi acquistare un’opzione "PUT".

Per ogni trade, ci sono due informazioni che è importante ricordare. La prima è il "prezzo di esercizio". Questo è il tasso corrente dell’asset, che determinerà se il tuo trade scade ‘in the money’ o ‘out of the money’. La seconda informazione è la data e l'ora di scadenza. Con le opzioni binarie, la scadenza può essere dopo soli 60 secondi o fino a un mese dopo.

Per esempio: alle ore 2:00 il tasso in EUR/USD è 1.3200 e prevedi che questo asset chiuderà sopra la soglia di 1.3200 entro la prossima ora (cioè alle ore 3:00). Tutto quello che devi fare è scegliere il tempo di scadenza (in questo caso, sarà alle ore 3:00) e l'importo che desideri investire e fare clic su "CALL". Se la tua previsione si rivela corretta e l'asset chiude a 1.3201 alle ore 3:00, il tuo trade è vincente e si sarà realizzato un profitto, che verrà immediatamente accreditato sul proprio account. Niente di più semplice.

Comprare azioni binarie online, ma seguire corsi di formazione anche a Firenze

Sin dalla nascita delle opzioni binarie come prodotto di consumo nel 2008, il web è stato invaso da innumerevoli piattaforme che propongono le loro offerte di opzioni binarie. La concorrenza è agguerrita e non tutte le piattaforme sono trasparenti e facili da usare.

Diversi siti, tra cui strategia-opzioni.it, offrono una panoramica completa dei vari broker online che permettono di fare trading di opzioni binarie. C’è poi la possibilità di seguire dei corsi in aula. Esitono infatti apposite scuole di trading che offrono corsi di formazione rivolti a principianti e a chi vuole avvicinarsi al mondo finanziario. Questi corsi sono organizzati nelle più grandi città: Milano, Roma, ma anche Firenze. Un ottimo modo per imparare a operare con consapevolezza nel trading online.