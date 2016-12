Le maglie dell'Empoli fbc con i numeri rosa

empoli fc

Una maglia speciale per celebrare la giornata speciale. Istituita dall´Onu nel 1999, contro la violenza sulle donne. Anche l´Empoli scende in campo per sostenere questa nobile causa. (fonte Empoli fbc)

In occasione della sfida contro il Milan, in programma domani sera allo stadio Castellani, Maccarone e compagni indosseranno una speciale maglia azzurra che al posto dei consueti numeri avrà una particolare numerazione in rosa, il tutto per sensibilizzare le persone su questo importante tema.

Le maglie indossate nella gara contro i rossoneri saranno poi messe all´asta sul canale Charity dell´Empoli FC (https://www.charitystars.com/foundation/empoli-for-charity) e serviranno alla nostra onlus per finanziare progetti in favore delle donne.

Anche le ragazze dell´Empoli Ladies che, giocheranno domenica pomeriggio alle ore 14.30 a Monteboro contro il Saluzzo scenderanno in campo con un nastro rosso al polso simbolo di passione, coraggio e volontà.

(fonte: empoli fbc)