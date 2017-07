Le maglie della Fiorentina ispirate al Calcio storico

Con lo slogan “4 Quartieri, 1 Cuore viola”

Questa stagione, per la prima volta nella storia della Fiorentina, quattro seconde maglie porteranno in campo tutti i colori della città. Sulla maglia viola, unico cuore e sintesi di tutta Firenze, brilleranno i simboli dei Bianchi di Santo Spirito, dei Rossi di Santa Maria Novella, dei Verdi di San Giovanni e degli Azzurri di Santa Croce.

La stagione sportiva 17/18 si apre con la presentazione ufficiale delle maglie che ACF Fiorentina e Le Coq Sportif hanno voluto dedicare alla città di Firenze e ai suoi storici colori. Anticipato dalla campagna abbonamenti, il concept della nuova stagione: “4 Quartieri, 1 Cuore Viola” è il tema ispiratore dell’intera collezione disegnata per la Fiorentina, una collezione che per la prima volta supera la consueta distinzione tra prima, seconda e terza maglia. Grazie alla collaborazione con il Comune di Firenze e con i Presidenti dei Quartieri, i colori rosso, azzurro, bianco e verde caratterizzano la linea di seconde maglie disegnate dagli stilisti francesi come tributo alla tradizione sportiva dei quartieri storici e del calcio storico fiorentino. Un patrimonio tramandato di generazione in generazione dal medioevo ai giorni nostri, un’eredità preziosa dai tratti ancora incredibilmente autentici, così come autentico è il legame che unisce Firenze e i fiorentini ai colori viola. A celebrare questo connubio è il grande scudo che campeggia sul fianco destro della maglia viola racchiudendo elegantemente i simboli dei quattro quartieri. Nelle passate stagioni l’azienda francese di RomillySur-Seine aveva già dimostrato grande attenzione e sensibilità nell’inserire elementi della tradizione nelle maglie ufficiali, con richiami diretti alla storia e alla vita del tifo viola. Per questa terza stagione Fiorentina e Le Coq Sportif hanno sviluppato insieme una collezione che non è solo ricca di richiami ma è essa stessa nel suo insieme un vero e proprio omaggio a Firenze, la città da cui, due anni fa, il brand francese ha deciso di tornare protagonista nel calcio italiano, nella consapevolezza di condividere con i fiorentini e con i tifosi viola la stessa cultura sportiva e lo stesso attaccamento alla storia.

La maglia pro indossata dai giocatori durante la stagione è composta di un materiale altamente performante. Il Polyester (145g/m2) scelto contiene bioceramica, per una migliore regolazione della temperatura corporea degli atleti, e favorisce un recupero migliore dopo lo sforzo fisico.

“La linea guida di 4 Quartieri, 1 Cuore Viola è quella di omaggiare Firenze, la sua storia, la sua identità. Nel progettare le maglie di questa stagione abbiamo voluto creare con Le Coq Sportif qualcosa di ‘unico’ che valorizzasse il profondo legame che unisce la Fiorentina a Firenze, un connubio che affonda le sue radici nelle tradizioni della città e una delle più vere e autentiche è quella del calcio storico. Le quattro seconde maglie sono dedicate alla città nei suoi quattro quartieri mentre la maglia viola celebra l’unità di Firenze amplificandone il significato profondo=, Laura Masi, Chief Business Officer e membro del CdA di ACF Fiorentina.

“Lo spirito del Calcio Storico e dei quartieri di Firenze è una parte centrale delle fondamenta della città e del club. Siamo orgogliosi di collegare la storia del club e delle sue maglie all’autenticità del calcio storico e dei quartieri rappresentati dalle squadre. E’ una cosa unica per un club avere delle maglie che onorano e celebrano così tanto le radici della propria città. Per noi è stato un piacere realizzare queste maglie e metterci tutto il nostro savoir-faire storico, vogliamo che questa storia unica al mondo continui a lungo”, Patrick Ouyi, direttore marketing le Coq sportif.

“Il calcio storico e la Fiorentina sono da sempre due punti fermi nella vita di ogni fiorentino, per questo sono davvero entusiasta di questa collaborazione che è la perfetta sintesi dell’anima sportiva della città. Grazie poi a questa linea di maglie ammireremo i colori e i simboli di Firenze su tutti i palcoscenici della Serie A e quindi nel mondo. Da assessore allo Sport non potrei essere più contento”, Andrea Vannucci, assessore allo Sport e alle Tradizioni Popolari del Comune di Firenze “Siamo stati coinvolti da Fiorentina e le coq sportif tra i primi, quasi un anno fa, con tante idee di collaborazione che abbiamo iniziato a sviluppare insieme. Riguardano la maglia, ma non solo. Essere parte attiva in questo progetto, poter dare il nostro contributo, è una cosa che ci rende davvero orgogliosi. È un vanto vedere rappresentati i nostri colori e i nostri quartieri sulla maglia della Fiorentina”. Michele Pierguidi, presidente del Calcio Storico Fiorentino.

Nel corso della stagione 2017/2018 i giocatori della Fiorentina, in occasione delle partite in trasferta, scenderanno in campo indossando le maglie ispirate ai 4 quartieri di Firenze e le rispettive squadre di calcio storico. La forza dei calcianti e i valori del calcio storico fiorentino saranno trasmessi dai simboli degli Azzurri di Santa Croce, dei Bianchi di Santo Spirito, dei Verdi di San Giovanni e dei Rossi di Santa Maria Novella.