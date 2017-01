Le interviste del dopo gara Sampdoria vs Empoli.

empolifc

Mister Martuscello e mister Giampaolo. Fonte: Mediagol

Così Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha analizzato ai microfoni di Rai Sport il pari con l’Empoli:

“Partita equilibrata, contro una squadra come l’Empoli che ha dimostrato di avere idee. Resto soddisfatto perché l’età media era davvero bassa, eravamo pieni di giovani. Dal mio punto di vista è stata una bella partita, bravo Puggioni sul rigore

Le dichiarazioni nel post-gara del tecnico dell’Empoli, Giovanni Martusciello:

“Oggi era importante dimostrare qualcosa. Abbiamo fatto vedere di saper tenere il campo bene, anche in trasferta. Questo punto ci permette di andare a +8 sul Palermo – ha dichiarato Martusciello -. Il sogno salvezza lo continuiamo a cullare, ma guai a darci per salvi a gennaio. Peccato per quel rigore sbagliato da Mchedlidze, saremmo andati a +10 sul Palermo. Peccato davvero. Adesso la classifica ci sorride, vuol dire che questa squadra vale”.

