Le foto dell’alluvione al Parco delle Cascine

L’iniziativa del Comune di Firenze, insieme all'Associazione Firenze Promuove, racconta il passato e presenta le innovazioni sulle emergenze idrogeologiche

La mostra fotografica che ha documentato, con oltre 800 foto, di cui 400 inedite, l’Alluvione del 1966, realizzata con successo dall’Associazione Firenze Promuove lo scorso anno, in occasione del cinquantesimo anniversario del dramma che sconvolse Firenze e il mondo, è ora visibile presso la Palazzina ex Fabbri nel Parco delle Cascine nei fine settimana fino al 26 febbraio 2017.

Promossa dall’Associazione Firenze Promuove insieme ai Consigli di Quartiere e curata dai giornalisti Franco Mariani e Mattia Lattanzi, l’iniziativa ha come obiettivo di mostrare i danni provocati dall’esondazione del fiume Arno e dei suoi affluenti cinquant’anni fa e parallelamente le nuove iniziative sul campo tecnologico che si stanno attuando per impedire che nuove tragedie possano mettere in ginocchio la nostra città.

Nuove tecnologie per la sicurezza di Firenze e più informazione.

Questo è il progetto europeo Horizon 2020 RESOLUTE, per Firenze ed Atene, dove si studiano e si sperimentano soluzioni innovative per la resilienza dei sistemi di trasporto urbano. Diventa molto importante far conoscere ai cittadini gli strumenti e le procedure predisposti in caso di emergenza attraverso le nuove tecnologie e soluzioni digitali messe a disposizione, promuovendo anche le buone pratiche di comportamento suggerite dalla Protezione Civile in caso di eventi come quello di un alluvione, e mettendole in relazione alle applicazioni per smartphone che il Comune sta sperimentando in città.

La mostra è aperta il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e la domenica dalle ore 15.30 alle 17.00.

Nei giorni di venerdì, nell'ambito del progetto delle “Chiavi della Città” del Comune, la mostra sarà aperta al mattino per visite guidate alle scuole che avranno aderito al progetto educativo predisposto dai Servizi Educativi e dai Sistemi Informativi del Comune assieme all'Associazione Firenze Promuove.

Visite fuori orario potranno essere richieste, compatibilmente con le esigenze di servizio, chiamando il 328/8785360.