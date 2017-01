Uscita la seconda edizione del libro di favole scritto dal fiorentino Giuliano Cappuzzo

Una raccolta di 63 racconti usciti dalla penna fantasiosa di un nostro concittadino Giuliano Cappuzzo, sono state da poco ripubblicate con il titolo “le Favole” Edizioni ETS, Pisa.

“Le Favole” come vuole la migliore tradizione classica, narrano vicende tra animali e cose parlanti, alcuni già presenti nelle formule canoniche come il gatto, il topo, la formica etc. altri, nuovi protagonisti sulla scena favolistica, hanno attributi di qualità, esemplari iconografici di peculiarità umane, per costruire una sfondo dove la storia si trasforma in insegnamento.

Un libro, quello di Giuliano Cappuzzo, che si inserisce coerentemente nella ricca letteratura di genere aggiungendo caratteristiche di originalità e innovazione ad ognuno dei suoi racconti.

Nella gran parte delle brevi storie i protagonisti sono due, con caratteri diversi e contrapposti, vizi e virtù, modelli morali universali.

Però l’evoluzione dei fatti e degli avvenimenti sono rappresentazioni del quotidiano legati ad uno stile di vita attuale così che la struttura compositiva risulta armonica e in sintonia con l’ambiente in cui noi, giorno dopo giorno, ci confrontiamo.

In un linguaggio esperto e seduttivo le storie insegnano con lievità la saggezza del mondo ma trasmettono anche la natura del narratore, gentile, colto, preparato, fantasioso.

Giuliano Cappuzzo è nato in Cina, a Pechino. Il padre era medico chirurgo presso l’Ambasciata Italiana. Laureato in scenografia all’Accademia di Belle Arti, diventa pittore, grafico pubblicitario, fotografo e designer. Successivamente si occupa di antiquariato, specializzato in arte cinese.

Giuliano Cappuzzo

Le favole

Edizioni ETS 2016