Pitti Uomo 2017: le anticipazioni della moda e le live performance in città

Martedì 10 presso lo store Sisley una art live performance con Marta Biasi. Alla Pergola con Fornasetti il “Don Giovanni” torna allo splendore della sua versione originale. Un evento speciale dedicato a Ciro Paone. La terza edizione del primo “festival della barba”. Evento QVIN Florence al Teatro Puccini

“DUE O TRE COSE CHE SO DI CIRO” è il titolo dell’evento che Pitti Immagine ha scelto di dedicare a Ciro Paone, fondatore di Kiton e grande imprenditore della moda italiana. La mostra sarà aperta anche l'11 e il 12 gennaio dalle 11.00 alle 19.00. Un progetto espositivo che sarà curato da Angelo Flaccavento. “Per noi di Pitti Immagine, Ciro Paone è sempre stato un riferimento di simpatia, eleganza, visione e coraggio” - dice Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine – e il suo lavoro un esempio di ricerca e al tempo stesso di salvaguardia della tradizione. Rappresenta il meglio della sartoria contemporanea, e al tempo stesso uno degli imprenditori più illuminati della moda italiana: una storia che parte da Napoli e da qui va alla conquista del mondo. Due o tre cose che so di Ciro sarà un’immersione nel gusto, nella passione e nell'indefessa dedizione alla causa del bello, che attraversano la vita e la carriera di Ciro Paone. Un ringraziamento dovuto a lui e alle persone che con lui condividono questa storia aziendale, per quanto hanno fatto e faranno in futuro”. “Da parte mia e di tutta la famiglia Paone – aggiunge Antonio De Matteis, CEO di Kiton – confermo che questa mostra dedicata a mio zio è un onore immenso, perché Ciro Paone è la persona che più di ogni altra ha influito sulla nostra vita, sul nostro modo di pensare e ci ha insegnato con dedizione e passione il suo credo. Ringraziamo Pitti Immagine, tra le manifestazioni internazionali leader per la moda Uomo, per aver creduto in Kiton dagli esordi e per averci offerto uno scenario così prestigioso. Il modo in cui Pitti ha saputo rinnovarsi negli ultimi anni conferma che chi la gestisce ha fatto un lavoro davvero eccezionale.”

Alla Limonaia del Palazzo dei Congressi, martedì 10 gennaio, andrà in scena “Dialoghi della Barba”, uno speciale talk-evento a cura di Dlui / la Repubblica, nato da un’idea di Giovanna Zucconi, giornalista e creatrice del brand Serra&Fonseca/BeABeard. Dialoghi della Barba è il primo “festival della barba”: parole, immagini, musica per raccontare quello che non è soltanto un semplice fenomeno di massa e di moda. La barba è racconto di sé stessi, esplorazione di nuove mascolinità ed emblema di tribù urbane diverse e di nuove creatività. Un territorio culturale in gran parte inesplorato, che tocca la storia del pensiero e quella del costume, l’arte e la politica, la musica e il fashion. Nella terza edizione (la prima è andata in scena allo IED di Milano nell’aprile 2016, mentre la seconda a Tornino, a novembre di quest’anno, all’interno degli spazi della Fondazione Sandretto Re Rebaudendo) a Firenze per Pitti Uomo: Simone Marchetti, Saturnino, Giovanni Gastel e Mario Calabresi che intervisterà un personaggio famoso, ancora da svelare. Conduce Giovanna Zucconi.

Rifle, icona italiana del Denim toscano, nata nel 1958, presenta per la Fall-Winter 2017/2018 una collezione dai contenuti Modern Vintage, ricca di contaminazioni dal mondo Militare, dna del marchio, con note preppy, arricchite da una nuova interpretazione del mondo urban e metropolitano. Una collezione "TIMELESS" di carattere e fortemente identificativa di capi senza tempo, ma moderni, tra i quali il famoso “ANTIFIT”. Elemento chiave è il ritorno al jeans classico, presentando il capo must della collezione: il jeans Anti fit, modello iconico della storia del denim dalla linea pratica e dalla vestibilità molto comoda, rilanciato in chiave moderna e attuale in un lavaggio Modern Vintage, che dona risalto e brillantezza alle sfumature del blu indaco. La lavorazione con delle costruzioni Open-End riporta a un look fine anni ottanta inizio anni novanta.

Golden Goose Deluxe Brand, marchio veneziano fondato nel 2000, arricchisce il programma di eventi speciali della 91° edizione di Pitti Immagine Uomo organizzando una serata celebrativa per il 10° anniversario della sua sneaker iconica, divenuta espressione di unicità e ricerca tra ispirazione vintage, riferimenti artistici e tendenza urbana. L’evento organizzato nella storica Stazione Leopolda di Firenze si ispirerà al mondo degli skaters e alle tipiche piste da skateboard made in USA, mettendo in scena la dichiarazione d’intenti riportata sulle etichette interne delle sneaker: “For skateboard use only. Not designed for other activities”.L’evento sarà animato da una serie di “live performance” ad alto impatto visivo, e dalla proiezione di un video inedito che racconta il vissuto che si cela dietro l’effetto “distressed” della scarpa, che ha rivoluzionato la percezione di un’item legato al mondo sportivo, trasformandolo in un must-have per la new casual – luxury generation. La scenografia dell’evento trasformerà la stazione Leopolda nel palcoscenico d’eccellenza della nuova 10th Anniversary Capsule Collection, riedizione esclusiva del primo modello Superstar.

A Firenze anche il brand con più heritage al mondo nel settore delle sneaker, PONY, fondato a New York nel 1972.. Un successo di mercato e critica importante, con una distribuzione di altissimo livello.

Martedì 10 gennaio, presso lo store Sisley di Via Roma, dalle 16 alle 20 si terrà una art live performance di Marta Biasi, giovane artista, grafica e illustratrice, per presentare “Lettres de Nimes”, un progetto creativo e di art performance che ha al centro la customizzazione live della mini capsule in denim Sisley. Una piccola collezione per lei & lui, realizzata interamente in Italia solo con cotoni top quality, utilizzando lavaggi stone washed, trattamenti in resina, tagli al laser, rammendi e scoloriture ad hoc. Lettres de Nimes porta l’esperienza diretta e il dettaglio personalizzato all’interno del negozio Sisley, a sottolineare quanto Sisley, che col denim è nato, col denim condivida lo stesso dna, fatto di coolness innata, per spiriti liberi. Lettres de Nimes in omaggio al contenuto artistico e alla cittadina francese dove è nata la famosa tela denim. Pronunciando le parole “de Nimes” ecco nascere il “denim”. E forse non tutti sanno che anche Sisley è un brand nato in Francia, nel 1968, proprio col denim… Per l’occasione, a dare un tocco unico alla capsule e personalizzare la collezione è Marta Biasi, giovane artista, grafica e illustratrice autoproclamatasi “Queen of the Sidewalk”, Regina del Marciapiede, proprio perché gran parte dei suoi lavori sono scritte e disegni con gessetti, realizzati per strada. Punto forte della sua arte, è l’hand lettering, processo creativo che Marta riporterà su denim, a Firenze il 10 gennaio 2017 (h 16-20) presso lo store Sisley di Via Roma, 11, angolo via Tosinghi.

Con Fornasetti il “Don Giovanni” alla Pergola nello splendore della sua versione originale. Era il 29 ottobre 1787 quando il pubblico di Praga ebbe l’occasione di assistere alla prima de “Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni”, capolavoro di Mozart. Il melodramma andò in scena l’anno successivo a Vienna con un cambiamento del libretto che divenne il più comunemente rappresentato. Il 10, 12 e 13 gennaio 2017 la Fondazione Teatro della Toscana propone in esclusiva regionale al Teatro della Pergola di Firenze la produzione di Fornasetti che, insieme a un gruppo di artisti d’eccellenza, riporta alla luce l’impetuoso manoscritto praghese. I suoni e gli strumenti originali per cui Mozart ha concepito il suo capolavoro 230 anni fa saranno accompagnati da una straordinaria visione artistica basata sul surreale mondo iconografico di Fornasetti. Orchestra: Silete Venti! Direzione musicale: Simone Toni. Il grande evento fuori abbonamento va in scena nei giorni di Pitti Immagine Uomo 91 ed è inserito nel calendario degli eventi del salone, come una tra le iniziative più speciali che si svolgono a Firenze.

La presentazionè, su invito, di Elements Collection, la prima collezione di borse firmata QVIN Florence, nuovo brand di pelletteria fiorentino, è in programma giovedì 12 gennaio ore 21 al Teatro Puccini a Firenze. Nell'occasione sarà presentata anche la campagna pubblicitaria del brand "E tu segui i tuoi sogni?". QVIN Florence ha scelto come testimonial 5 giovani professionisti toscani, che si sono affermati nel proprio lavoro, credendo in sé stessi e ai propri sogni, e realizzandosi con successo nel lavoro. E così le storie di Simone Cipriani, chef dell'Essenziale a Firenze, Maddalena Carrai, Illustratrice scelta da Lady Gaga per la realizzazione delle grafiche del suo tour 2013, Viola Cecioni ex pallavolista professionista e adesso personal trainer, Valentina Michelacci e Lorenzo Cantini architetti e fondatori dello studio Identity Design, sono protagoniste della campagna pubblicitaria di QVIN Florence. Dalle 22.30 seguirà Disco_nnect music "Fashion Week Special" con l'esibizione di artisti del calibro di DJ Stingray (Drexciya - Urban Tribe - US), personaggio chiave nella comunità di musica elettronica di Detroit da quasi 25 anni, Aïsha Devi A/V Show (Houndstooth - Danse Noire - CH) una delle artiste più visionarie della sua epoca ed infine Herva Dj-Set (Planet Mu (OFFICIAL) - ITA).