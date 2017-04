Lavoro: il low cost assume

Nei prossimi giorni il recruiting di Vorwerk Folletto, Burger King e per lavorare a bordo di Ryanair

Sabato 2 aprile Vorwerk Folletto parteciperà all’InViola Fan Zone, lo spazio d’intrattenimento che verrà allestito dalla Fiorentina nel settore di Maratona, all’interno dello stadio Franchi. Obiettivo dell’azienda: spingere su tutto il territorio toscano la campagna reclutamento che per il 2017prevede, a livello regionale, l’inserimento di 50 nuovi incaricati alla vendita diretta. Vorwerk Folletto sarà presente all’InViola Fan Zone con un gonfiabile brandizzato dove un Capo Gruppo della zona e un agente di vendita coinvolgeranno i presenti dando loro tutte le informazioni più importanti sull’azienda e sul percorso professionale di un incaricato Folletto. Gli interessanti potranno lasciare i loro dati al Capo Gruppo che li ricontatterà per fissare un colloquio in ufficio. Vorwerk Folletto prevede l’inserimento dei nuovi venditori attraverso un percorso di formazione che consiste in un addestramento sia in aula che sul campo. Nella prima parte di corso introduttivo verranno illustrate le tecniche di vendita con lezioni frontali e attività di training on the job. Parallelamente, il venditore inizierà a lavorare sul campo in affiancamento ad una figura di supporto, il Capo Gruppo, che lo guiderà per tutto il tempo necessario al raggiungimento di un buon livello di autonomia.

Crewlink è l'ufficio di reclutamento ufficiale e Training Partner per la compagnia aerea preferita d'Europa Ryanair. Crewlink farà reclutamento a Pisa il 5 aprile 2017 per un numero illimitato di posizioni Cabin Crew per operare a bordo di Ryanair Aircraft. I candidati possono presentare domanda per partecipare alla giornata di valutazione direttamente sul sito web:http://www.crewlink.ie/en/recruitment_days/details/pisa/16?city=pisa&date=2017-04-05. Ryanair sta attualmente investendo oltre 1 miliardo di € nella rete italiana, per trasportare oltre 35 milioni di passeggeri da/per aeroporti italiani durante l'anno. Ryanair intende portare a oltre 120 milioni i propri passeggeri nel 2017.

Manca poco più di una settimana alla selezione pubblica in programma sabato 8 Aprile a Firenze per un posto nel colosso Burger King. Ad indire le live audition è uno dei più importanti franchising in Toscana, il gruppo Arranger Consulting che, nell’arco di cinque anni, ha aperto 13 ristoranti sul territorio e 1 in Lombardia. Presso il punto vendita di Piazza Stazione, dalle ore 10, si terranno i colloqui individuali per individuare le 70 figure professionali da impiegare in uno dei 14 Burger King di proprietà del franchisee (Firenze Piazza Stazione, Firenze Piazza Alberti, Ponte a Ema, Empoli, Signa, Grosseto, Arezzo, Valdarno, San Vincenzo, Livorno, Pontedera, Massa e Cozzile, Calenzano e Vittuone in provincia di Milano). Si cercano 20 manager con un minimo di esperienza nel settore della ristorazione veloce e 50 ragazzi per la crew tra i 18 e i 29 anni. Una KINGAME CARD per la raccolta punti e gli sconti sugli acquisti sarà consegnata a tutti coloro che si saranno registrati nel giorno e all’ora indicati muniti di curriculum vitae. Oltre ad incentivare l’occupazione e la crescita professionale Arranger Consulting continua a distinguersi per gli obiettivi di recupero di aree urbane ed edifici dismessi che, sotto l’insegna di Burger King, tornano a diventare piazze e luoghi di incontro per giovani e famiglie. L’Hamburger Restaurant che sorgerà prossimamente a Firenze in Via Foggini, zona Viale Talenti, sarà – giurano - un punto di ristorazione innovativo con grandi sorprese sul fronte dell’intrattenimento.