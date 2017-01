Lavoro: Enegan cerca personale, ecco dove inviare i curricula

Nuova campagna nazionale di recruiting per ampliare la squadra di professionisti

Enegan apre il nuovo anno con una notizia molto importante per chi è alla ricerca di lavoro. Dopo le due campagne di recruiting del 2016 – realizzate a livello nazionale - che hanno portato ad oltre 200 nuove assunzioni, l’azienda lancia una nuova campagna nazionale che permetterà di aggiungere nuove figure professionali alla propria rete vendita.

Il trader di gas e luce operante sul mercato libero nazionale, continua a dimostrare la propria crescita che, in soli 6 anni di vita, l’ha portata ad affermarsi come una delle realtà leader del settore. E in periodi come quelli attuali, dove le offerte di lavoro scarseggiano, Enegan è periodicamente alla ricerca di nuove figure professionali.

La priorità nella selezione si concentra su 3 figure professionali: Energy Account, Account Manager e District Manager.

La campagna, che partirà mercoledì 11 gennaio e durerà 60 giorni, è destinata a tutta l’Italia. Per quanto riguarda le figure di District Manager, le posizioni aperte sono 12, mentre per gli Account Manager e gli Energy Account verranno valutati i vari curricula sottoposti per poi fare una scelta finale.

La campagna sarà veicolata attraverso un media mix composto da annunci sui canali classici di ricerca del personale, banner sul web, i social e attività pubblicitarie sui principali media, con attività di article marketing e native adv, raggiungendo così un numero elevato di destinatari.

Le opportunità di lavoro proposte da Enegan offriranno alle figure ritenute valide un nuovo sbocco professionale, con un fisso mensile a partire da 500 euro a salire, oltre a provvigioni e premi periodici.

Enegan offre inoltre ai suoi collaboratori un percorso di crescita e formazione continua: l’azienda ha infatti sviluppato il progetto Enegan Academy investendo circa 5.000 euro in formazione a persona, a dimostrazione di quanto sia importante puntare e credere nelle nuove figure inserite. L’Academy è una vera e propria scuola di formazione orientata al singolo, che offre apprendimento multidisciplinare e corsi di aggiornamenti continui.



Per tutte le info e per inviare le candidature è possibile consultare il sito dedicato www.eneganrecruiting.it

Grande soddisfazione da parte dell’Amministratore Delegato di Enegan Giovanni Pucci: “Lanciamo con grande soddisfazione questa nuova campagna recruiting che per noi è motivo di grande orgoglio. Per prima cosa perché questo dimostra che il modello di business che abbiamo creato funziona sia per noi che per i nostri collaboratori, consentendogli di arricchirsi a livello professionale grazie alla formazione continua e anche di raggiungere ottimi livelli di retribuzione, non ordinari per il settore. Inoltre sapere che, in un momento come quello attuale dove i dati sulla disoccupazione sono importanti, noi di Enegan abbiamo la possibilità di offrire lavoro a chi lo sta magari cercando da tempo, non può che aumentare la mia soddisfazione. Tutto questo alla luce di due ingenti campagne recruiting già realizzate nel 2016”.