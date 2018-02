Lavoro: domani recruiting day per 59 giovani

Alla Scuola di Scienze Aziendali di Firenze

Una giornata di incontri con le aziende del territorio, per iniziare un percorso professionale qualificato e gettare le basi per un futuro lavoro. È in programma domani, venerdì 23 febbraio, dalle 9 alle 18, il recruiting day della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi” di Firenze (via Tagliamento,16). I 59 studenti dell’Istituto incontreranno infatti una selezione di 15 imprese locali, socie sostenitrici della Scuola, che necessitano di nuove figure professionali da inserire all’interno del loro organico. I ragazzi selezionati saranno inseriti all’interno di un percorso di tirocinio, della durata di mesi e, successivamente, avranno ottime possibilità per restare all’interno delle aziende.

“Si tratta di un momento molto importante per questi ragazzi - commenta il presidente della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali, Claudio Terrazzi - perché, per la prima volta, si mettono in gioco, confrontandosi direttamente con il mondo del lavoro. la nostra scuola coinvolge sistematicamente imprenditori, aziende e professionisti, con l’obbiettivo di far crescere professionalmente gli allievi, trasmettendo loro quei valori con i quali presentarsi nel migliore dei modi nel mondo del lavoro”.