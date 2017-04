​Lavori alla rete fognaria, cantiere sul parcheggio Vittorio Veneto

Chiusura progressiva di una parte del parcheggio di piazza Vittorio Veneto/viale Fratelli Rosselli di fronte a via Solferino

Inizia oggi la predisposizione del cantiere per interventi sul sistema fognario in piazza Vittorio Veneto.

Si tratta della realizzazione di un sistema interrato di sollevamento delle acque di fognature. Nella prima fase saranno effettuate le operazioni preliminari di bonifica bellica con la chiusura progressiva di una parte del parcheggio di piazza Vittorio Veneto/viale Fratelli Rosselli di fronte a via Solferino. Una volta concluse queste operazioni, inizierà l’intervento vero e proprio che insisterà sempre sul parcheggio. Quest’area sarà completamente ripristinata al termine di questi lavori.