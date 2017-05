Lastra a Signa: ieri sera incendio a San Vito

L'incendio boschivo represso dai volontari della Racchetta

Nella tarda serata di ieri, un improvviso incendio di bosco e' scoppiato sul colle di San Vito in comune di Lastra a Signa. Le fiamme, originatesi per causa per ora sconosciuta, hanno interessato circa 5000 metri quadri di sottobosco in prossimita' dell'ex poligono di tiro. Sul posto sono intervenute 4 squadre della sezione di Lastra e due squadre da Montelupo con 20 volontari. Sulla zona spirava forte vento ma per fortuna grazie al sottobosco pulito e al pronto intervento, i danni sono stati limitati e le chiome degli alberi non sono state interessate. Le operazioni di bonifica sono proseguite fino a tarda notte. Ulteriori controlli saranno effettuati nei momenti piu' caldi della giornata di oggi.