L’Associazione Esercizi Storici Fiorentini alla Mostra dell’Artigianato

“Buona la risposta del pubblico. Il prossimo anno porteremo in mostra il lavoro dei nostri artigiani”

Buona la prima !!!

Una frase classica ripresa dal cinema per contrassegnare il risultato di questa prima partecipazione dell’Associazione Esercizi Storici Fiorentini alla Mostra Internazionale dell’Artigianato, con un proprio stand nel Padiglione Cavaniglia.

Ottima la risposta del pubblico, che ha affollato lo stand in cui erano esposti alcuni prodotti di sette aziende artigiane in rappresentanza dell’Associazione, quali Moleria Locchi, Argentiere Pagliai, Pestelli Creazioni Orafe, Fondazione Arte Della Seta Lisio, Isor Carta, Bottega D'arte Maselli, Filistrucchi Parrucche e Trucco.

“Il nostro obiettivo era quello di mettere in mostra la tradizione fiorentina, evidenziando la vitalità delle imprese storiche e il saper delle nostre botteghe artigiane, tramandato di generazione in generazione. Siamo soddisfatti, perché ci è sembrato che i visitatori si siano resi conto di come la produzione artigiana tenda a rendere a suo modo unico ogni singolo pezzo e come ci siano una lavorazione e una ricerca continua per innovare e guardare avanti senza perdere di vista la nostra storia. L’anno prossimo contiamo di ripetere questa esperienza, aumentando la presenza degli espositori, ma anche cercando di far vedere in diretta come lavorano i nostri artigiani”, dice il presidente Gherardo Filistrucchi